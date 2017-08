Die Tat, die Ermittlungen, die Fakten Was über die Attacke bekannt ist

Die Lage in Barcelona ist nach demTerroranschlag im Zentrum der Stadt unübersichtlich. Bislang gibt es nur wenige gesicherte Informationen zum Ablauf, zu den Opfern und zum Hintergrund der Tat. Der Überblick:

Was ist passiert?

Gegen 17 Uhr ist am Donnerstagnachmittag ein Lieferwagen im Zentrum Barcelonas auf die beliebte Flaniermeile Las Ramblas gerast und hat Dutzende Menschen angefahren. Der Fahrer konnte zunächst fliehen. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Das spanische Innenministerium bestätigte kurz nach der Tat, dass es sich um einen Terroranschlag handelt.

Augenzeugen berichten, dass der weiße Van in einem Zickzackkurs über die Straße gefahren sein soll und gezielt Menschen ansteuerte - dazu gibt es bislang allerdings keine offiziellen Angaben. Der Fahrer soll nach dem "massiven Zusammenstoß" zu Fuß geflüchtet sein. Berichte lokaler Medien, dass sich zwei bewaffnete Männer in einem Restaurant mit Geiseln verschanzt haben, dementierte die Polizei am Abend.

Was ist über die Opfer bekannt?

Nach Angaben des katalanischen Innenministers Joaquim Forn wurde mindestens ein Mensch getötet. 32 weitere Personen wurden verletzt, zehn von ihnen schwer, sagte er auf einer Pressekonferenz. Medien berichten bereits von mindestens zwölf Toten, diese Zahl hat die Polizei allerdings nicht bestätigt. Die Zahl der Todesopfer werde aber wahrscheinlich weiter steigen, sagte Minister Forn.

Wer ist der Täter und welche Motive hatte er?

Die Polizei hat bislang im Zusammenhang mit dem Anschlag einen Verdächtigen festgenommen. Weitere Informationen zu dem oder den mutmaßlichen Tätern oder den möglichem Motiv gibt es allerdings nicht. Unklar ist auch nach wie vor, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt. Die Polizei dementierte allerdings, dass sich ein anderer Verdächtiger in einer Kneipe verschanzt habe.

In den Medien und Netzwerken wie Twitter wird bereits über die Identität eines mutmaßlichen Verdächtigen spekuliert, auch ein Foto kursiert. Der Lastwagen soll angemietet worden sein, auch dazu hat sich die Polizei bislang nicht geäußert.

Die Zeitung "El Periódico de Catalunya" berichtet, der Fahrer des Lieferwagens soll ein 1,70 Meter großer Mann sein. Weiteren Berichten zufolge soll zudem ein zweiter Lieferwagen angemietet worden sein - ein Fahrzeug als Tatwagen, das andere als Fluchtwagen.

Handelt es sich um einen Terroranschlag?

Die Polizei und das spanische Innenministerium haben bereits kurz nach der Tat offiziell von einem Terroranschlag gesprochen.