Aus Sicherheitsgründen USA schließen Konsulat im irakischen Basra

Die USA haben ihr Konsulat in der südirakischen Stadt Basra aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen. Außenminister Mike Pompeo begründete die Entscheidung mit andauernden und zunehmenden Bedrohungen von US-Einrichtungen im Irak.

Verantwortlich dafür seien die iranischen Revolutionsgarden und deren Spezialeinheit, die Al-Kuds-Truppen, sowie von Iran unterstützte Milizen. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump verfolgt eine deutlich konfontativere Politik gegenüber Iran als noch die Administration seines Amtsvorgängers Barack Obama. Anfang Mai stieg Trump aus dem Atomabkommen mit Iran aus.

Der konsularische Dienst für US-Bürger werde über die Botschaft in Bagdad aufrechterhalten, teilte das Außenministerium mit. Einem Bericht der "New York Times" zufolge wird im Ministerium schon seit Längerem über eine Schließung des Konsulats in Basra diskutiert, durch die Geld gespart werden soll.

Pompeo nannte als Grund für die Entscheidung einen "indirekten Beschuss" des Konsulats. Mit diesem Begriff ist üblicherweise Raketen- oder Artilleriebeschuss gemeint. Vor kurzem war der Flughafen der Stadt nahe der Grenze zu Iran mit Raketen beschossen worden. Tote oder Verletzte gab es dabei nicht. In der Nähe des Flughafens befindet sich das US-Konsulat.

In Basra kam es zuletzt zu tagelangen Unruhen. Dabei wurden unter anderem Ämter, Behörden und Parteigebäude gestürmt. Mehrere Menschen wurden getötet. Demonstranten stürmten auch das iranische Konsulat in der Stadt und steckten es in Brand. (Mehr zu den Unruhen in Basra lesen Sie hier.)

"Bedrohungen unseres Personals und unserer Einrichtungen haben zugenommen in den vergangenen Wochen", sagte der Außenminister. Es habe wiederholt Vorfälle im Generalkonsulat in Basra gegeben und auch in der Botschaft in Bagdad. Das diplomatische Personal werde an anderen Orten untergebracht. Nur eine Notbesetzung soll in dem Konsulat zurückbleiben.

"Ich habe die Regierung des Irans unterrichtet, dass die USA Iran direkt zur Verantwortung ziehen, sollten Amerikaner oder deren diplomatische Einrichtungen im Irak oder anderswo zu Schaden kommen", sagte Pompeo. Dies gelte für Angriffe von iranischen Truppen und mit ihnen verbündeten Einheiten. Iran solle verstehen, dass die USA "prompt und angemessen" auf solche Angriffe reagieren würden.