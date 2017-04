Nach Unruhen Flüchtlingslager in Frankreich abgebrannt

Im Norden Frankreichs ist ein Flüchtlingslager nach Unruhen vollständig niedergebrannt. Vorausgegangen sind Kämpfe zwischen afghanischen und kurdischen Flüchtlingen, bei denen laut der Behörden sechs Menschen durch Messerstiche verletzt worden seien. Bei dem Brand in Grand-Synthe wurden mindestens zehn Menschen verletzt.

Demnach hatten sich irakische Kurden und Afghanen zunächst eine Schlägerei geliefert, die dann in eine Messerstecherei ausartete. Später sei das Lager in Flammen aufgegangen, die alle 300 Holzhütten auf dem Gelände erfassten. Nach ersten Erkenntnissen der Behörden war an mehreren Stellen im Lager gleichzeitig Feuer gelegt worden. Die Flammen waren im Umkreis von mehreren Kilometern zu sehen. Offenbar bestehe ein Zusammenhang zwischen dem Brand und den Auseinandersetzungen zwischen den irakischen und afghanischen Flüchtlingen, sagte Olivier Caremelle, Stabschef des Bürgermeisters von Grande-Synthe.

Die Bewohner des Lagers, nach unterschiedlichen Berichten zwischen 1000 und 1500 Menschen, seien in Sicherheit gebracht worden. Sie sollen in Notunterkünften untergebracht werden.

Die Kämpfe dauerten auch nach Mitternacht an. Polizisten der Spezialeinheit CRS versuchten, die Lage unter Kontrolle zu bringen, berichtete ein AFP-Korrespondent. Die Beamten wurden vereinzelt mit Steinen angegriffen.

Innenminister Bruno Le Roux hatte Mitte März angekündigt, er wolle das Flüchtlingslager in Grande-Synthe so schnell wie möglich auflösen. Er nannte die Zustände in dem Lager am Ärmelkanal unhaltbar und verwies auf Prügeleien zwischen Flüchtlingen.

Das Flüchtlingslager in Grande-Synthe, unweit von Dünkirchen, war erst im Vorjahr eingerichtet worden. Viele der dort untergebrachten Migranten stammten aus den wilden Lagern in Calais, wo sie auf Möglichkeiten zur Weiterreise nach Großbritannien gewartet hatten.