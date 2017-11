Wegen der Belästigungsvorwürfe gegen britische Parlamentarier haben Premierministerin Theresa May und andere Parteichefs ein verbessertes Beschwerdeverfahren beschlossen. Es soll im kommenden Jahr starten, wie May nach den Beratungen am Montag bekanntgab. Eine bereits bestehende Beschwerde-Hotline soll demnach ausgebaut werden. Opfer sexueller Übergriffe sollen ab Ende November zudem eine persönliche Anlaufstelle bekommen. Weitere Details zu den geplanten Maßnahmen sind bisher nicht bekannt.

"Es tut mir leid, dass wir diesen Machtmissbrauch erlebt haben - seit zu vielen Jahren hat es zu viele Fälle gegeben", sagte May nach den Beratungen mit den Chefs der oppositionellen Parteien, darunter auch der Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn.

In today's meeting with party leaders we agreed to establish a new grievance system for staff in Parliament to report bullying & harassment pic.twitter.com/1ejj3C8yev — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 6. November 2017

Das britische Parlament wird seit Wochen von einem Belästigungsskandal erschüttert. Fast täglich werden neue Vorwürfe gegen Politiker mehrerer Parteien bekannt. Das Spektrum reicht von anzüglichen Bemerkungen bis hin zu Vergewaltigung.

Die Tatsache, dass die Übergriffe im Parlament, "am Sitz unserer Demokratie" passiert seien, "sollte uns alle beschämen", sagte Theresa May. Für ihre Tories hatte sie bereits am Freitag einen überarbeiteten Verhaltenskodex zum Umgang mit Belästigungsvorwürfen vorgelegt.

Bei der Jahrestagung des Britischen Industrieverbandes (CBI) in London forderte May am Montag eine "neue Kultur des Respekts". Jeder sollte in einer sicheren Umgebung arbeiten. Beschwerden müssten vorgebracht werden können, ohne Nachteile zu befürchten. Karrieren dürften jedoch nicht durch unbegründete, online verbreitete Gerüchte zerstört werden.

Wegen Belästigungsvorwürfen war vergangene Woche der britische Verteidigungsminister Michael Fallon zurückgetreten. Vize-Premier Damian Green steht ebenfalls im Fokus des Skandals und sollte noch am Montag im Rahmen einer regierungsinternen Untersuchung befragt werden. Der 61-Jährige weist die Vorwürfe zurück und spricht von einer "politischen Hetzkampagne".