Gewalt im Gazastreifen Belgien bestellt Israels Botschafterin ein

Nach dem Tod von rund 60 Palästinensern bei den gewaltsamen Protesten an Israels Gaza-Grenze hat Belgien die israelische Botschafterin einbestellt. Das Treffen mit Simona Frankel solle am Mittwoch im Außenministerium in Brüssel stattfinden, teilte das israelische Außenministerium in Jerusalem mit.

Die Botschafterin hatte mit einem Zitat in einem Radiointerview in Belgien Kritik ausgelöst: "Ich bedaure sehr jeden einzelnen Menschen, der gestorben ist, auch wenn es Terroristen sind, 55 Terroristen, die nahe an die Grenze kommen, um auf israelisches Territorium einzudringen." Der belgische Außenminister Didier Reynders sagte dazu nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Belga: "Man bekommt viel zu hören, aber irgendwann ist eine Grenze erreicht."

Bei Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen Armee an der Grenze des Gazastreifens waren auch Kinder und Jugendliche getötet worden. Mehr als 2400 Menschen wurden verletzt. Die Proteste entzündeten sich unter anderem an der Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem.

"Die gestrige Gewalt im Gazastreifen ist inakzeptabel", sagte der belgische Premierminister Charles Michel. Belgien fordere eine internationale Untersuchung durch die Vereinten Nationen. Auch Deutschland und Großbritannien hatten sich zuvor für eine solche Untersuchung ausgesprochen.

Aus Protest zog die Türkei ihre Botschafter aus Washington und Tel Aviv ab und ordnete drei Tage Trauer für die getöteten Palästinenser an. Zugleich forderte Ankara den israelischen Botschafter auf, "für einige Zeit in sein Land" zurückzukehren. Auch Südafrika rief seinen Botschafter aus Israel zurück.