Belgrad Tausende Serben protestieren gegen Regierung

Tausende Menschen haben im Zentrum Belgrads gegen die Regierung des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic demonstriert. Auf ihren Plakaten heißt es "Es hat begonnen" und "So lange nicht alle frei sind, ist niemand frei".

Es war der dritte Samstag in Folge, an dem Demonstranten unter dem Motto "Stoppt die blutigen Hemden" in Belgrad auf die Straße gingen. Ursprünglicher Anlass war der brutale Angriff auf den Vorsitzenden der Serbischen Linken, Borko Stefanovic, Ende November in der südserbischen Stadt Krusevac. Männer in schwarzen Hemden hatten ihn mit einer Eisenstange zusammengeschlagen und schwer verletzt.

Die Demonstranten sprachen sich dabei vor allem gegen die aus ihrer Sicht von der Regierung tolerierte Gewaltanwendung gegen Kritiker aus. Zu den Kundgebungen rief ein Bündnis von Oppositionsparteien auf. Die Proteste richteten sich auch gegen die einseitig positive Berichterstattung öffentlich-rechtlicher Sendeanstalten für die Regierung und Vucic.

Vucic verurteilte den Anschlag auf Stefanovic. Die Polizei nahm Verdächtige fest. Oppositionelle machen jedoch weiterhin den Präsidenten für die Tat verantwortlich. Sie werfen ihm vor, mit seiner aggressiven Rhetorik gegen Kritiker und Oppositionelle zu einem Klima der Gewalttätigkeit im Land beizutragen.