Nahostkonflikt Israel empört über Kerry-Rede

Mit seiner letzten großen Rede hat der US-Außenminister John Kerry die Spannungen zwischen Israel und den USA noch einmal verschärft. Am Mittwoch appellierte er in Washington an Israelis und Palästinenser, die Zweistaatenlösung nicht aufzugeben. "Wir lassen uns von niemandem belehren", kommentierte das der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Die Ansprache sei "eine große Enttäuschung" gewesen.

Unterstützung bekam Netanyahu vom künftigen US-Präsidenten Donald Trump, der Amtsinhaber Barack Obama und dessen Regierung eine Haltung "totaler Verachtung und Respektlosigkeit" gegenüber Israel vorwarf.

Grund für den Streit zwischen den USA und Israel ist eine Uno-Resolution vom Freitag. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen fordert Israel darin zu einem vollständigen Siedlungsstopp in den besetzten Palästinensergebieten einschließlich Ost-Jerusalems auf. 14 Länder stimmten dafür, die USA verzichteten auf ihr Vetorecht und enthielten sich.

Kerry wies in seiner Rede darauf hin, dass die Zahl der Siedler im Westjordanland allein seit Obamas Amtsantritt 2009 um 100.000 gestiegen sei - und viele von ihnen östlich der von Israel errichteten Sperranlage lebten, also "in der Mitte dessen, was nach jeder vernünftigen Definition das künftige Palästinensische Staatsgebiet wäre". Gleichwohl sei nachvollziehbar, dass bei einer Zweistaatenlösung einige Siedlungen dem Territorium Israels zugeschlagen werden müssten.

Netanyahu warf ihm vor, er habe in der Rede den Bau von Häusern in Jerusalem mit palästinensischem Terror verglichen. "Wenn die US-Regierung den palästinensischen Terror so bekämpft hätte wie den Häuserbau in Jerusalem, dann hätte der Frieden vielleicht eine Chance gehabt", sagte Netanyahu. Kernproblem des Konflikts sei weiter die Weigerung der Palästinenser, Israel als jüdischen Staat anzuerkennen: "Wie kann man Frieden schließen mit jemandem, der uns unser Existenzrecht abspricht?"

Zudem habe Israel eindeutige Beweise dafür, dass die Regierung des scheidenden US-Präsidenten Obama die Resolution des Uno-Sicherheitsrates gegen Israels Siedlungspolitik eingefädelt habe. Man wolle diese der neuen Regierung Trumps vorlegen.

Kerry scheidet am 20. Januar nach vier Jahren aus dem Amt. Er hatte als Vermittler die vorerst letzten Friedensgespräche zwischen Israel und den Palästinensern ermöglicht. Diese scheiterten im April 2014.

Kerry richtete deutliche Worte an Netanyahu: "Der israelische Ministerpräsident unterstützt öffentlich eine Zweistaatenlösung, aber seine jetzige Koalition ist die rechteste Regierung in der Geschichte des Landes und hat eine Agenda, die von den extremsten Elementen angetrieben wird." Beide Konfliktparteien hätten nun die Wahl. Laufe es auf einen einzigen Staat hinaus, "dann kann Israel entweder jüdisch sein oder demokratisch. Es kann nicht beides sein, und es wird sich niemals wirklich im Frieden befinden."