Statement nach der Wahl Netanyahu besorgt über Antisemitismus in Deutschland

"Drama in Deutschland" titelte eine israelische Tageszeitung nach der Bundestagswahl - gemeint war das starke Abschneiden der AfD. Nun hat sich Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu beunruhigt über den wachsenden Antisemitismus in Deutschland geäußert.

"Israel ist besorgt über den zunehmenden Antisemitismus in den vergangenen Jahren unter politischen Elementen rechts und links und auch bei islamischen Elementen", sagte er. Und fügte hinzu: "Israel weist jegliche Versuche, den Holocaust zu leugnen, zurück." Zuvor hatte Netanyahu mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) telefoniert.

Der Ministerpräsident hatte ihr in der Nacht zum Sonntag bereits auf Twitter gratuliert. "Glückwünsche für Angela Merkel, eine wahre Freundin Israels, zu ihrer Wiederwahl als Kanzlerin von Deutschland", schrieb Netanyahu.

Netanyahu erwähnte die AfD in seinem Statement nicht. Er habe aber die Regierung dazu aufgerufen, "so zu handeln, dass die Kräfte in Deutschland gestärkt werden, die historische Verantwortung übernehmen", sagte er.

Ronald S. Lauder nennt AfD "schändliche Bewegung"

Der Thüringer AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke hatte im Januar für Empörung gesorgt, als er eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert und unter Anspielung auf das Berliner Holocaust-Mahnmal von einem "Denkmal der Schande" gesprochen hatte. Ein halbes Jahr zuvor war der AfD-Abgeordnete Wolfgang Gedeon wegen Antisemitismusvorwürfen aus der Stuttgarter Landtagsfraktion ausgetreten.

Bei der Wahl am Sonntag hatte die AfD 12,6 Prozent der Stimmen bekommen. Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses (WJC), Ronald S. Lauder, bezeichnete den Einzug der AfD in den Bundestag als "verabscheuungswürdig". Eine "schändliche Bewegung", die an das Schlimmste aus Deutschlands Geschichte erinnere und verboten werden sollte, habe nun die Möglichkeit, im deutschen Parlament ihr "abscheuliches" Programm darzustellen.