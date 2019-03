Bericht des Sonderermittlers Sonderermittler sieht keinen Beweis für Absprachen zwischen Trump und mit Russland

Der US-Sonderermittler Robert Mueller hat in seinen Ermittlungen keine Hinweise auf eine Verschwörung von Präsident Donald Trump mit Russland im amerikanischen Wahlkampf 2016 gefunden. Das geht aus einer Zusammenfassung des Berichts hervor, die am Sonntag vom US-Justizministerium an den Kongress überreicht worden war und die dem SPIEGEL vorliegt.

Man habe von US-Justizminister William Barr einen "sehr kurzen Brief" über den Bericht des Sonderermittlers bekommen, twitterte der demokratische Vorsitzende des Justizausschusses im Repräsentantenhaus, Jerry Nadler.

Was besonders ist: Mueller wirft Trump kein Verbrechen vor, aber er entlastet ihn auch nicht ausdrücklich. So heißt es in dem Schreiben, dass keine Schlüsse gezogen werden konnten, ob Trump sich der Justizbehinderung schuldig gemacht habe.

Cliff Owen/DPA Robert Mueller

Mueller hatte seinen Bericht am Freitag an den Politiker Barr übergeben - und seine Untersuchungen zur Russland-Affäre um Trumps Wahlkampfteam nach fast zwei Jahren abgeschlossen.

Er hatte von Mai 2017 an ermittelt, ob es bei den mutmaßlichen Versuchen russischer Einflussnahme auf den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016 geheime Absprachen zwischen dem Trump-Lager und Vertretern Russlands gegeben hatte - und ob der Präsident mit der Entlassung von FBI-Chef James Comey die Justiz behindert habe. Die Ermittlungen hatten zu mehr als 30 Anklagen geführt, darunter sechs Menschen aus Trumps Umfeld.