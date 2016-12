Frankreich Innenminister Cazeneuve wird neuer Regierungschef

Mit seiner Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl hat Manuel Valls Frankreichs Staatschef François Hollande zu einer Regierungsumbildung gezwungen: Weil Valls als Premierminister zurücktrat, um sich auf den Wahlkampf konzentrieren zu können, ernannte Hollande nun Innenminister Bernard Cazeneuve als neuen Regierungschef.

Cazeneuve hatte 2012 als Europaminister in Hollandes Regierung angefangen. Er wurde anschließend Haushaltsminister und 2014 dann Innenminister. Nach der Terrorserie in Frankreich rückte er in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses.

Hollande beauftragte Cazeneuve nun mit der Bildung einer neuen Regierung. Größere Veränderungen im Kabinett werden aber nicht erwartet.

Valls hatte am Montag seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2017 angekündigt. "Man sagt uns, dass die Linke keine Chance hat, aber nichts ist vorgeschrieben", sagte Valls im Rathaus von Évry, wo er mehr als zehn Jahre lang Bürgermeister war. Er wolle nicht hinnehmen, dass die rechtsextreme Front-National-Chefin Marine Le Pen im kommenden Mai in die zweite Runde der Präsidentschaftswahl einziehe.

Die Politik der Front National sei eine Katastrophe "für die kleinen Leute, die Rentner, die Arbeiter", sagte Valls. Dem konservativen Kandidat François Fillon, der laut Umfragen Favorit auf den Wahlsieg ist, warf er eine rückwärtsgewandte Sozialpolitik vor.

"Ich will, dass wir die Linke zum Sieg tragen", sagte Valls in einer rund 20-minütigen Rede vor Anhängern. "Geben Sie mir diese Kraft." Zugleich rief der Vertreter des reformorientierten rechten Sozialistenflügels, der bei Parteilinken höchst umstritten ist, seine Partei zur Geschlossenheit auf: "Meine Kandidatur ist die der Versöhnung."