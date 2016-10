BGH verweigert Kunduz-Entschädigung Schuld? Aber wir doch nicht

Wenn die Bundeswehr bei ihren sich häufenden Einsätzen draußen in der Welt Mist baut, was jederzeit vorkommen kann, dann haftet dafür niemand und schon gar nicht die Bundesrepublik Deutschland.

Es mögen im Nachhinein Hinterbliebene auftreten, deren Kinder ums Leben kamen, es mögen Witwen und Waisen offenkundig berechtigte Klage führen: Sie haben keinerlei Recht auf irgendwelche Entschädigung, noch nicht einmal dann, wenn sich deutsches Personal fahrlässig verhalten haben sollte.

Der Bundesgerichtshof hat das am Donnerstag so entschieden und damit nur bekräftigt, was weltweit die selbstverständliche Regel ist. Nationalstaaten verbitten sich jede Be- und Verurteilung von außen, wenn sie die Welt mit Gewalt gestalten, und sei es per ferngesteuerter Drohne. Solange keine Kriegsverbrechen vorliegen, können die Staaten im Grunde verfahren, wie sie wollen. Täter werden in Kriegszeiten stets besser geschützt sein als Opfer, das vor allem wurde den Hinterbliebenen der Bombenopfer von Kunduz am Donnerstag in Karlsruhe kühl beschieden.

Nun sind die Geschehnisse jener Septembernacht des Jahres 2009 auf einer Sandbank nahe Kunduz durch Recherchen des SPIEGEL seit langem gut dokumentiert: Ein überforderter deutscher Oberst namens Georg Klein schwang sich damals zum großen Krieger auf, bestellte ohne akute Not einen durch zweifelnde US-Piloten ausgeführten Bombenangriff, und so mussten etwa 100 Menschen verbrennen, ersticken, ertrinken und in Stücke gerissen werden, darunter viele Zivilisten, viele Kinder.

Das Wort "Krieg" kehrte in den deutschen Sprachgebrauch zurück

Aus Kleins furchtbarer Fehlentscheidung entwickelte sich eine halbe Staatsaffäre, an der Spitze der Bundeswehr und im Verteidigungsministerium wurden damals etliche Stühle gerückt, der deutsche Blick aufs Militär veränderte sich nachhaltig und das Wort "Krieg", bis dahin von allen Verantwortlichen stets gemieden, kehrte in den deutschen Sprachgebrauch zurück. Aber mit ihm auch die vielen Lügen, ohne die auf dieser Welt kein Krieg geführt werden kann.

Zu den Lügen gehören viele der Argumente, mit denen die Entscheidung des Oberst Klein begründet und gerechtfertigt wurden. Zu den Lügen gehört, was über die Opfer in Umlauf gebracht wurde, etwa, dass es sich bei ihnen vor allem um Taliban-Kämpfer gehandelt habe. Zu den Lügen gehört, dass die Bundesrepublik Deutschland zwar an 90 Opfer des Bombardements je 5000 Dollar gezahlt hat, diese aber als "freiwillige Leistung" deklarierte und "ohne Anerkennung einer Schuld" das Geld bezahlte, ja, es waren alle dermaßen schuldlos, dass der Oberst Klein ein paar Jahre später glatt zum General befördert werden konnte, man stelle sich vor.

Aus alledem spricht die gemütliche Haltung der Herrschenden: Vielleicht ist man gnädig und steckt den Opfern ein paar Scheine zu. Aber ein einklagbares Recht darf daraus auf keinen Fall werden, wo kämen denn da die Staaten hin? Dieses Denken ist, wie gesagt, kein deutsches Problem, es ist der internationale Standard. Er ist trotzdem hässlich, zynisch und dringend zur Reform empfohlen.