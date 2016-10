Kritik an "Obamacare" Bill Clinton bringt seine Frau in die Bredouille

Das war bestimmt anders vom Wahlkampfteam um Hillary Clinton geplant: Bei einer Rede in Flint (US-Bundesstaat Michigan) hat ihr Ehemann Bill die demokratische Präsidentschaftskandidatin in Schwierigkeiten gebracht.

Der Ex-Präsident bezeichnete das unter seinem Parteikollegen Barack Obama eingeführte Krankenversicherungssystem ("Obamacare") als "die verrückteste Sache der Welt". Clinton beschäftigte sich in seiner Ansprache am Montag ausführlich mit der Gesundheitsreform, einem der wichtigsten Reformprojekte in Obamas Amtszeit: "Obamacare" habe zwar für Millionen von US-Bürgern Verbesserungen gebracht. Aber Kleinunternehmer, deren Einkommen knapp über der Zuschussgrenze liegen, hätten dadurch höhere Kosten.

"Da ist dieses verrückte System, in dem wie aus dem Nichts 25 Millionen Menschen in die Gesundheitsversicherung hineinkommen - und die Menschen, die sich krummlegen, zum Teil 60 Stunden die Woche, zahlen am Ende doppelt so viel und bekommen nur die Hälfte heraus", sagte Clinton. In diesem System kämen "die kleinen Unternehmer" unter die Räder.

"Ich wette, er ist durch die Hölle gegangen"

Hillary Clintons Rivale Donald Trump griff die Rede von Bill Clinton natürlich umgehend auf. "Ich möchte mich dafür bedanken, dass er ehrlich gewesen ist", sagte Trump am Dienstag bei einem Wahlkampfauftritt in Prescott Valley im Bundesstaat Arizona. "Ich wette, dass er in der vergangenen Nacht durch die Hölle gegangen ist", fügte er hinzu. "Aber ehrlich, er ist schon viele Nächte mit Hillary durch die Hölle gegangen."

Als Hillary Clinton auf die Debatte über das Gesundheitssystem angesprochen wurde, sagte sie, sie wolle "Obamacare" verbessern. "Ich habe schon gesagt, dass wir das, was kaputt ist, in Ordnung bringen müssen - und das behalten werden, was funktioniert", sagte sie in Harrisburg im Bundesstaat Pennsylvania. "Das wird nicht einfach sein, aber es ist weit besser, als bei null anzufangen - was die Republikaner leider vorhaben."

Ihr Ehemann versuchte seinen Patzer am Dienstag mit einem Lob für "Obamacare" wiedergutzumachen. Zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte gebe es jetzt für 90 Prozent der Bevölkerung eine Krankenversicherung.