Terrormiliz Boko Haram Die vielen Rätsel um Nigerias Chibok-Geiseln

Die jungen Frauen, die alle immer "Chibok-Mädchen" nennen, nach dem Ort ihrer Entführung, tragen festliche Kleider. Es ist ihr großer Tag der Befreiung, gleich sollten sie Yemi Osinbajo treffen, den Vizepräsident Nigerias.

Die Schultern der Frauen aber hängen, sie sind hager. Einige halten die Augen halb geschlossen, ihre Blicke müde, fragend, leer. Schüchtern schauen sie sich im Pressesaal des Präsidentenpalasts von Abuja um.

Ihre körperliche Verfassung lässt erahnen, was ihnen in den vergangenen zwei Jahren widerfahren ist: Die Frauen, die hier für den Vizepräsidenten aufgereiht sitzen müssen, haben Hunger, Zwangsehen, sexuelle Gewalt und immer wieder Todesangst erduldet - in der Geiselhaft der Terrorgruppe Boko Haram.

Die 21 Geretteten wurden in einem Waldgebiet von Nordost-Nigeria im mehrheitlich muslimischen Landesteil festgehalten, weil sie Christinnen sind. Und sie wurden, als sie noch Schülerinnen waren, zusammen mit etwa 200 weiteren nachts in der Ortschaft Chibok aus ihrem Internat entführt. Im Sommer 2014 begann ihr Martyrium.

Seitdem lebten sie unter Islamisten, nur wenigen gelang die Flucht. Die 21 Befreiten wurden am Donnerstag von Boko Haram an das Rote Kreuz übergeben. Noch am selben Tag präsentierte man sie Vizepräsident Osinbajo in der Hauptstadt. Und am Sonntag trafen sie endlich wieder mit ihren Familien zusammen. (Hier im Video).

Video AP

Seit ihrer Entführung hatte die nigerianische Hilfsorganisation Bring Back Our Girls unermüdlich ihre Freilassung gefordert - erst bei Präsident Goodluck Jonathan, ab 2015 beknieten sie dann den neuen Staatschef Muhammadu Buhari. Doch lange geschah so gut wie nichts.

Wie kamen die Frauen nun unerwartet frei? Lag es an einem neuen Verhandlungspartner auf Seiten der Islamisten? Hat die Regierung eine neue Strategie gewählt, und, neben militärischer Gewalt, auch verhandelt? Oder entgleitet Boko Haram die Kontrolle?

Zu Beginn des Geiseldramas stellte Boko-Haram-Anführer Abubakar Shekau immer wieder wahnwitzige Forderung: mal einen Austausch mit hochrangigen Islamisten, dann wieder exorbitante Lösegelder von mehr als fünf Milliarden Dollar, so stellt es die nigerianische Regierung dar. Jüngst soll Shekau geschasst worden sein. Islamisten, die der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) näher stehen, sollen Boko Haram jetzt führen. Shekau freilich bestritt seine Absetzung, kurz nachdem der IS sie vermeldet hatte.

Schweizer Vermittler erwirkten die Freilassung

Die Regierung der Schweiz bestätigte, ihre Offiziellen hätten eine Rolle bei Verhandlungen gespielt und die Übergabe der Frauen an das Rote Kreuz ermöglicht. Die von einem früheren nigerianischen Verhandlungsführer geäußerte Vermutung, es könnte einige Millionen Dollar aus einem eingefrorenen nigerianischen Konto der früheren Militärjunta geflossen sein, dementierte die Schweiz. Lösegeld zahle man niemals. Ein Bericht der "New York Times" von 2014 zeigte jedoch, dass mehrere europäische Ländern, darunter die Schweiz, in der Vergangenheit sehr wohl bezahlt und dies hinterher abgestritten haben.

Erste Berichte über einen Gefangenenaustausch zwischen der Regierung und Boko Haram wurden Ende vergangener Woche aus der Hauptstadt Abuja dementiert. Man sei zwar grundsätzlich dazu bereit - in diesem Fall seien aber keine Kämpfer freigelassen worden, so Vizestaatschef Osinbajo.

Am Sonntag meldete ein Sprecher des Präsidenten, die dem "Islamischen Staat" zugetane Fraktion Boko Harams, die auch die 21 Frauen freigelassen habe, sei grundsätzlich zur Freilassung weiterer 83 Frauen bereit. Die verbliebenen rund 100 weiteren Chibok-Geiseln befänden sich hingegen in der Gewalt der Gruppe um Abubakar Shekau, so der Regierungssprecher.

Unstrittig ist immerhin, dass Boko Haram die 21 Frauen als Resultat von Verhandlungen gehen ließ. Das lässt wenigstens für einige weitere der 180 verbliebenen Geiseln weiter hoffen. Fakt ist auch, dass die Terrorgruppe in Nigeria, in Kamerun, im Tschad und in Niger stark unter Druck geraten ist und viele Rückzugsräume verloren hat. Das dürfte dem Verhandlungsklima zuträglich sein.

Nigerias Krieg gegen die Islamisten hat jedoch noch eine weniger beachtete, schreckliche Folge: Im Norden des Landes wütet wegen der seit 2008 andauernden Gewalt eine Hungersnot. Zerrieben zwischen dem Krieg der Islamisten und der nigerianischen Armee, sind mehr zwei Millionen Menschen geflohen.

Durch die von Boko Haram verschuldeten Kämpfe starben bereits Abertausende - jetzt droht Zehntausenden im Norden der Hungertod: Besonders Kinder seien betroffen, warnt das Kinderhilfswerk Unicef. 400.000 von ihnen seien lebensbedrohlich unterernährt, 75.000 unmittelbar vom Hungertod bedroht. Bei aller Freude über die Freilassung der Mädchen: Für die nigerianische Regierung ist das ihre dringlichste Aufgabe - und eine, die kein jahrelanges Abwarten und kein Taktieren mehr erlaubt.