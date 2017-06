Mord an Kreml-Kritiker Alle Angeklagten im Nemzow-Prozess schuldig gesprochen

In einem Militärgericht in Moskau wurden die Urteile im Prozess um den Mord am russischen Oppositionspolitiker Boris Nemzow verkündet. Die zwölf Geschworenen befanden die fünf Angeklagten aus der Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus für schuldig. Am Dienstag um 11 Uhr wird weiterverhandelt. Dann soll das Strafmaß festgelegt werden.

Die Geschworenen sahen es mehrheitlich als erwiesen an, dass Saur Dadajew am 27. Februar 2015 den Kreml-Kritiker Nemzow nahe dem Kreml erschossen hat. Schadid und Ansor Gubaschew, Temirlan Ekerchanow und Chamsat Bachajew sollen zuvor Informationen über Nemzow beschafft haben und den Politiker ausgekundschaftet haben.

Die Juroren folgten mit ihren Voten der Anklage. Diese geht von einem Auftragsmord für 15 Millionen Rubel (etwa 222.000 Euro) aus. Die Angeklagten hatten sich zunächst Geständnisse abgelegt, diese später aber widerrufen.

Die Angeklagten verdienten keine Nachsicht, erklärten die Geschworenen. Der Jury beantwortete 26 Einzelfragen zur Schuld der Angeklagten.

Stundenlange Beratungen

Das Verkünden der Geschworenen-Entscheidung musste zweimal verschoben werden, da sich die Juroren nicht auf einen gemeinsamen Schuldspruch einigen konnten. Der Richter Jurij Schitnikow hatte den Geschworenen 26 Fragen gegeben, damit sie klären konnten, ob die Angeklagten des Mordes an Nemzow schuldig sind. Nach Beratungen stimmten die Juroren allein am Mittwoch acht Stunden lang über die Fragen ab, erst am Donnerstag fanden sie nach Stunden ihre Entscheidungen.

Noch am Dienstag hatte der Richter zwei weitere Geschworene ausgeschlossen: eine Ersatzjurorin, die verschwiegen haben soll, dass ihr vor vier Jahren verstorbener Mann vorbestraft gewesen sei, dieser Umstand lasse an ihrer Ehrlichkeit zweifeln, so der Richter; ein Geschworener, der laut Staatsanwältin, Dokumente mit in das Beratungszimmer gebracht habe, die nicht Teil der Ermittlungsakten gewesen seien. An der Beschlussfähigkeit der Geschworenenjury änderte dies aber nichts.

Wer gab den Auftrag für den Mord?

Im Prozess wurde nicht die Frage geklärt, warum die fünf Männer aus Tschetschenien Nemzow ermordeten und wer ihr Auftraggeber ist. Diese Frage ist auch zwei Jahre und vier Monate nach dem Mord offen.

Die Ermordung Nemzows löste weltweit Bestürzung aus. Der ehemalige Vize-Ministerpräsident war einer der prominentesten Kritiker von Präsident Wladimir Putin. Nemzow war der ranghöchste Politiker, der seit Beginn der ersten Amtszeit Putins als Präsident vor 17 Jahren ermordet wurde.

Als Auftraggeber wurde im Dezember 2015 der Tschetschene Ruslan Muchudinow identifiziert, er ist flüchtig. Die Familie und Mitstreiter Nemzows bezweifelt, dass Muchudinow der wahre Auftraggeber ist. Sie sehen als eigentlichen Auftraggeber den tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow oder jemanden aus seinem Umfeld.