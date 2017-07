Strafmaß für Nemzow-Mord Militärgericht verhängt 20 Jahre Lagerhaft

Im umstrittenen Gerichtsverfahren gegen die Männer, die für den Mord am russischen Kremlkritiker Boris Nemzow verurteilt wurden, ist nun ein Strafmaß verkündet worden. Der Haupttäter erhält Lagerhaft von 20 Jahren. Gegen seine vier Komplizen wurden Freiheitsstrafen von elf bis 19 Jahren verhängt.

Vergangene Woche hatten zwölf Geschworene eines Moskauer Militärgerichts die fünf angeklagten Tschetschenen bereits des Mordes schuldig gesprochen. Den zu 20 Jahren verurteilten Saur Dadajew hatten die Juroren als Schützen und Organisator des Auftragsmordes ausgemacht.

Der Schuldspruch ließ allerdings auch Fragen offen: Nach wie vor ist unklar, wer genau hinter der Ermordung Nemzows steckt, der auf offener Straße nahe dem Kreml erschossen wurde, erfasst von Dutzenden Sicherheitskameras.

Drahtzieher hinter Auftragsmorden können in Russland häufig nicht ermittelt werden. Das war schon bei der 2006 ermordeten Journalistin Anna Politkowskaja so. Doch der Mord an dem Kreml-Kritiker am 27. Februar 2015 traf erstmals einen ehemaligen Vize-Premier und Vertrauten von Boris Jelzin, ein hochrangiges Mitglied des Politsystems.

DPA Ermittler neben dem Leichnam von Boris Nemzow

Zwar galt Nemzow vielen ob seiner Putin-Kritik als Verräter und saß nach Demonstrationen immer wieder in Haft. Doch glaubte er bis zuletzt, nicht in Lebensgefahr zu schweben.

Warum gerade diese fünf Tschetschenen, die ihre Geständnisse zwischenzeitlich widerriefen, Nemzow ausgekundschaftet und ermordet haben sollen und wer die Hintermänner sind, diese Fragen ließ das Gericht unbeantwortet.