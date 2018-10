Präsidentschaftswahl in Brasilien Fünf Gründe für Bolsonaros Erfolg

Für die einen ist das Ergebnis der Präsidentschaftswahl ein lange erwarteter Durchbruch: "Los geht's", "Brasilien ist aufgewacht", "Nun geht es wieder aufwärts mit unserem Land", "Die Demokratie hat gesiegt", freuten sich die Anhänger von Jair Bolsonaro. Sie waren an die Strände gekommen, fuhren in Autokorsos durch die Städte, veröffentlichten auf Facebook Videos von ihrem Hoffnungsträger: "Ele sim", "Er ja".

Für die anderen ist das Ergebnis der Anfang vom Ende der Demokratie in Brasilien, die Rückkehr der Militärdiktatur und des Faschismus, eine Bedrohung für Minderheiten. Hier waren es Worte der Aufmunterung, der Unterstützung, der Aufruf zum Widerstand, die auf Twitter, Facebook und Instagram dominierten: "Ele não", "Er nicht". Und noch eine Nachricht tauchte immer wieder in den sozialen Netzwerken auf: Wer für Bolsonaro gestimmt habe, solle doch bitte die Freundschaft beenden.

Video AP

Das Wahlergebnis und die Reaktionen darauf machen deutlich, wie tief gespalten die brasilianische Gesellschaft ist. Die Erkenntnis ist nicht neu: Schon immer gab es riesige Unterschiede zwischen Arm und Reich, Schwarz und Weiß, Nord und Süd. Doch in den vergangenen Jahren haben sich auch diese Lager gespalten - einer der Gründe, warum der rechtsextreme Kandidat der PSL am Ende gewinnen konnte. Lesen Sie hier, welche anderen Faktoren zum Erfolg Bolsonaros beigetragen haben:

Hoffnung auf Ende der wirtschaftlichen und politischen Krise

Die Brasilianer leiden seit Jahren unter den Folgen der schweren wirtschaftlichen Krise ihres Landes: Millionen Menschen verloren in Folge der Rezession ihre Jobs, die Gesundheitsversorgung wird immer schlechter, es fehlt an Perspektiven.

Diese verspricht ihnen Bolsonaro: Das Volk solle wieder alle Chancen haben, er wolle Arbeit für alle schaffen. Der Jugend stellt er ein Ende der unsicheren wirtschaftlichen Zeiten in Aussicht. Außerdem wettert er immer wieder gegen das linke Umverteilungssystem seiner politischen Gegner - und greift damit ein Lieblingsthema der reicheren Brasilianer auf.

AP Krankenhaus in Rio de Janeiro

Mit Paulo Guedes hat Bolsonaro zudem einen Banken- und Börsenveteran als künftigen Superminister für Wirtschaft, Finanzen, Industrie und Privatisierung aufgestellt - eine Personalie, die bei Unternehmern im Land gut ankam (lesen Sie hier mehr über den Superminister in spe). Für viele Unternehmer war er ein oder sogar der Grund, für Bolsonaro zu stimmen.

Sein Konkurrent Fernando Haddad hingegen kandidierte für die Partei, die viele im Land für die Krise (mit-)verantwortlich machen: Die linke Arbeiterpartei PT, die von 2003 bis 2016 mit Luiz Inácio Lula da Silva und Dilma Rousseff zwei Präsidenten stellte.

Kein Ende der Korruption

Offiziell setzen sich Politik und Justiz seit Jahrzehnten gegen Korruption und Vetternwirtschaft in Brasilien ein. In den vergangenen hat die Justiz auch den milliardenschweren Korruptionsskandal "Lava Jato" (Geldwäsche) aufgedeckt und unter anderem auch zahlreichen Politikern Korruption, Geldwäsche und krude Geschäfte nachgewiesen. Doch nachhaltig hat sich noch nichts geändert.

Die Korruption ist dabei auch dem politischen System immanent: Weil es keine Fünfprozenthürde gibt, sitzen regelmäßig Dutzende Parteien im Parlament. Der Präsident muss sich für jedes Gesetzesvorhaben neue Mehrheiten sichern - das begünstigt Korruption.

Auch hier hatte Bolsonaro einen entscheidenden Vorsprung gegenüber Haddad: Dessen linker Arbeiterpartei PT warfen viele Brasilianer vor, nichts gegen Korruption getan zu haben.

Lulas Fehler oder der Hass auf die Arbeiterpartei

Monatelang drehte sich der Wahlkampf in Brasilien vor allem auch um eine Frage: Wird Lula wirklich noch einmal antreten (dürfen)? Dabei ging es vor allem um die juristische Frage, denn Lula war zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Am Ende schickte der Ex-Präsident seinen Stellvertreter Haddad ins Rennen - personell eine gute Wahl.

REUTERS Ex-Präsident Lula

Das Problem war vielmehr, dass Lula die Stimmung im Land falsch eingeschätzt hat. Er selbst mag bei vielen Brasilianern noch sehr beliebt sein, doch ebenso viele Brasilianer können ihn nicht ausstehen - noch größer ist der Hass auf seine PT. Nur mit viel Mühe gelang Rousseff 2014 die Wiederwahl, schon das hätte der Partei eine Lehre sein müssen.

Die PT konnte die Menschen nicht davon überzeugen, dass sie es dieses Mal besser machen würde. Bolsonaro hingegen inszenierte sich als Antipolitiker und Garant für einen Politikwechsel: "Mehr Brasilien, weniger Brasilia", wettert er gegen das Establishment in der Hauptstadt. Das kommt an.

Haddad hat unter diesen Umständen mit 29 Prozent im ersten und 45 Prozent im zweiten Wahlgang ein sehr gutes Ergebnis eingefahren. Um auch Kritiker von Lula und der PT auf seine Seite zu ziehen, hatte er sich vor der Stichwahl zudem vom Ex-Präsidenten distanziert, um als unabhängiges und neues Gesicht wählbar zu werden. Aber dennoch ist es Haddad in diesen Wochen nicht gelungen, die Unterstützung aller anderen Lager zu gewinnen und eine geeinte Front gegen Bolsonaro aufzubauen.

Brasilien hat ein Problem mit Rassismus und der Aufarbeitung der Militärdiktatur

Bolsonaro hat im Wahlkampf gegen Frauen, Schwule und Indigene gehetzt, er macht aus seinem Rassismus gegenüber der schwarzen Bevölkerung keinen Hehl und lästerte über Arme. Dennoch wurde er auch von diesen Bevölkerungsgruppen gewählt. Auch seine Verharmlosung der Militärdiktatur und die Ankündigung, Militärs in seine Regierung zu holen, schreckte die Mehrheit der Wähler offenbar nicht ab.

Bolsonaro in Zitaten "Es wird eine in Brasilien niemals gesehene Säuberung geben." Im Oktober 2018 in einer Ansprache vor Anhängern "Lula - du wirst in deiner Zelle verrotten." Im Oktober 2018 über den inhaftierten Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva "Wenn diese Leute hierbleiben wollen, müssen sie sich unserem Recht unterwerfen. Oder sie verlassen das Land oder gehen ins Gefängnis. Diese roten Typen werden aus unserem Vaterland verbannt." Im Oktober 2018 über Anhänger der Linken "Ich bin für Folter. Und das Volk ist auch dafür." 1999 in einem Fernsehinterview "Ich würde Männern und Frauen nicht das gleiche Gehalt zahlen. Aber es gibt auch viele kompetente Frauen." 2016 in einem Fernsehinterview "Ich würde dich nie vergewaltigen, weil du es nicht wert bist." 2003 in der Abgeordnetenkammer zu der Parlamentarierin Maria do Rosário "Ich könnte einen homosexuellen Sohn nicht lieben. Ich werde da nicht scheinheilig sein. Ich würde es vorziehen, dass mein Sohn bei einem Unfall ums Leben kommt, als dass er hier mit einem Typen mit Schnurrbart auftaucht." 2011 im Interview einer Zeitschrift "Da besteht kein Risiko, denn meine Söhne wurden gut erzogen." 2011 in einem Fernsehinterview auf die Frage, wie er reagieren würde, wenn sich einer seiner Söhne in eine schwarze Frau verlieben würde "Wenn ich sehe, wie sich zwei Männer auf der Straße küssen, werde ich sie schlagen." 2002 in einem Interview "Wir hätten 30.000 Korrupte erschießen sollen, angefangen mit (dem damaligen - Anm. d. Red.) Präsident Fernando Henrique Cardoso." 1999 in einem Interview "Sie tun nichts. Ich glaube, sie taugen noch nicht einmal zur Fortpflanzung." 2017 nach dem Besuch in einem Quilombo, einer traditionellen Schwarzen-Siedlung "Gott über alles. Ich will keinen laizistischen Staat. Der Staat ist christlich und die Minderheit, die dagegen ist, soll gehen. Die Minderheiten sollten sich der Mehrheit unterordnen." 2017 auf einer Konferenz "Ich werde das Schicksal des Landes verändern." Nach seinem Sieg bei der Stichwahl ums Präsidentenamt

Rassismus ist in Brasilien kein neues Phänomen, sondern vielmehr eine anschlussfähige Haltung. "Wir haben in Brasilien eine extrem ungerechte Gesellschaft. Wir leben mit einer Rassentrennung. Es gibt Indianer und Schwarze. Und es gibt eine Elite in der Gesellschaft ohne jegliche Verantwortung für das Land, in dem sie leben", beschrieb der brasilianische Autor Luiz Ruffato unter anderem auf der Frankfurter Buchmesse den Rassismus in seinem Heimatland.

Im Gegensatz zu anderen Ländern hat Brasilien zudem die Schrecken seiner Militärdiktatur nie wirklich aufgearbeitet oder gar verarbeitet. Das führt dazu, dass zum Beispiel viele Jüngere die Äußerungen Bolsonaros schlichtweg nicht einordnen können. Das Versprechen von mehr Härte, die Bolsonaro mit dem Einsatz von mehr Militär verbindet, kommt hingegen an: So könnte die Gewalt im Land eingedämmt werden, hoffen viele Brasilianer.

Der Einfluss der Evangelikalen nimmt zu

Zu den treuesten Unterstützern Bolsonaros gehören die Anhänger der evangelikalen Pfingstkirchen in Brasilien. Ihr Einfluss ist nicht zu unterschätzen, während die katholische Kirche an Einfluss verliert, schließen sich immer mehr Brasilianer den Freikirchen an. Beim Zensus im Jahr 2000 waren es 26 Millionen, zehn Jahre später bereits 46 Millionen - das sind 22 Prozent der Bevölkerung. Mittlerweile dürften bis zu dreißig Prozent der Brasilianer Evangelikale sein.

DPA Evangelikale Messe in Brasilien

Religion spielt in Brasilien ohnehin eine große Rolle, doch der Glaube der Evangelikalen ist oft deutlich fundamentalistischer als der der Katholiken. Viele Freikirchen verfügen durch ihre Mitglieder über Geld und politischen Einfluss.

Bolsonaro hat die Evangelikalen als Wählergruppe gezielt angesprochen: Der Katholik ließ sich öffentlichkeitswirksam in Jordanien taufen, er griff in seinen Reden evangelikale Predigten auf. Sein Wahlkampfmotto "Brasilien über allem" ergänzte er um die Aussage "Gott über allen". Mit seiner schwulenfeindlichen Haltung, der Ablehnung von gleichgeschlechtlichen Ehen und Abtreibungen bedient er ihre Einstellungen.