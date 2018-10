Wahlamt bestätigt Rechtspopulist Bolsonaro wird nächster Präsident Brasiliens

Jair Bolsonaro hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien gewonnen. Das bestätigte das Wahlamt. In einer ersten Reaktion kündigte der ultrarechte PSL-Kandidat an: "Wir werden das Schicksal Brasiliens ändern."