Nach Angriff auf Präsidentschaftsbewerber Brasiliens Tropen-Trump hofft auf Mitleidseffekt

Als am Freitag bekannt wurde, dass der brasilianische Präsidentschaftskandidat Jair Bolsonaro Opfer einer Messerattacke wurde, legte die Börse in São Paulo zu: Die Anleger spekulieren darauf, dass der Mitleidseffekt dem Rechtspopulisten bei der Präsidentschaftswahl am 7. Oktober zum Sieg verhilft.

Bolsonaro will einen ultraliberalen Wirtschaftsexperten zum Finanzminister berufen. Das gefällt vielen Anlegern. Die Finanz- und Wirtschaftselite von São Paulo macht keinen Hehl daraus, dass sie den Rechtsradikalen unterstützt - ihr ursprünglicher Favorit, der Konservative Geraldo Alckmin, ist in allen Umfragen weit abgeschlagen.

Dass ein Mordanschlag eine Börsenhausse auslöst, ist pervers. Aber es passt zu diesem Urnengang, der so dramatisch und unwägbar ist wie keine andere Präsidentschaftswahl seit dem Ende der Militärdiktatur Mitte der Achtzigerjahre.

Jede Menge Stoff für Konspirationstheorien

Der einhellige Favorit, Ex-Präsident Lula, sitzt im Gefängnis und darf bis auf weiteres nicht kandidieren. Die Nummer Zwei, eine tropische Version von US-Präsident Trump, liegt schwer verletzt im Krankenhaus und wird voraussichtlich die nächsten Wochen nicht auf Wahlkampfreise gehen können.

Für das Attentatsopfer Bolsonaro könnte sich sein Handicap dennoch als Vorteil erweisen: Sein Wahlkampf findet bislang sowieso überwiegend im Internet statt, und sein Handy kann er auch im Krankenhaus bedienen. Am Tag nach der Messerattacke twitterte er vom Krankenbett: "Es geht mir gut und ich erhole mich!"

Der einstige Unteroffizier und Fallschirmjäger ist kein großer Rhetoriker und auch nicht besonders charismatisch. Er hatte deshalb erwogen, nicht länger an Fernsehdebatten teilzunehmen, bei denen er bislang keine gute Figur gemacht hat. Jetzt braucht er sein Fernbleiben nicht zu rechtfertigen.

Zugleich liefert das Attentat jede Menge Stoff für Konspirationstheorien und Fake News, die sich via Twitter und Facebook im ganzen Land verbreiten. Dabei war die Tat offenbar das Werk eines geistig verwirrten Fanatikers, der laut seinem Anwalt von "religiösen Motiven" getrieben wurde. Noch ist nicht klar, ob er allein gehandelt hat.

Die Radikalisierung geht vor allem von Bolsonaro aus

Bolsonaros Anhänger stilisieren ihr Idol jetzt zum Märtyrer. Dabei hat er selbst zu dem aufgeheizten politischen Klima beigetragen: Bei Wahlkampfauftritten tut er gern so, als ob er mit einem Gewehr auf Lula-Puppen feuert. Die Geste ist zu seinem Markenzeichen geworden.

Das erste Attentat in diesem von Gewalt gezeichneten Wahlkampf ging vermutlich von einem Bolsonaro-Anhänger aus: Von der Farm eines Bolsonaro-Unterstützers im Süden des Landes feuerten Unbekannte im März mit einem Gewehr auf einen Bus, der zu Lulas Wahlkampfkarawane gehörte.

Konservative Kommentatoren warnen nun vor einer weiteren Polarisierung zwischen Rechts- und Linksextremisten. Doch die Radikalisierung geht vor allem von Bolsonaro aus: Lula ist kein Kommunist, wie ihn seine rechten Gegner gerne darstellen; er hat auch nie zu Gewalt gegen seine politischen Gegner aufgerufen.

In seinen erfolgreichen acht Regierungsjahren hat Lula eine überaus wirtschaftsfreundliche Politik gemacht.

Die Krise begann mit Rousseffs Amtsenthebung

Der einstige Gewerkschaftsführer ist im Kern ein Demokrat - anders als Bolsonaro, der die Militärdiktatur verklärt und mit einem General als Vizekandidat antritt.

Die tiefe politische und wirtschaftliche Krise Brasiliens begann mit der umstrittenen Amtsenthebung von Lulas Nachfolgerin Dilma Rousseff vor zwei Jahren. Das räumen mittlerweile auch konservative Kommentatoren ein. "Wir müssen über das Impeachment reden", schreibt die brasilianische Wirtschaftsexpertin Monica de Bolle, Leiterin der Lateinamerika-Abteilung der US-amerikanischen John-Hopkins-Universität, in der Zeitschrift "Época".

In den Augen der Lula-Anhänger stellte die Amtsenthebung den ersten Schritt eines "Kalten Putsches" der brasilianischen Rechten dar, der mit der - unter Rechtsexperten ebenfalls umstrittenen - Verurteilung und Verhaftung Lulas wegen Korruption und Geldwäsche vollendet wurde.

Wie geht es jetzt weiter in diesem Wahlkampf, der von einem Häftling und einem Schwerverletzten bestimmt wird? Das nächste wichtige Datum ist der 11. September: Bis dahin, so hofft Lula, wird der Oberste Gerichtshof entscheiden, ob er doch noch kandidieren darf.

Demokratie in Gefahr

Das Oberste Wahlgericht hat ihm zwar die Kandidatur untersagt, doch Lulas Anwälte fechten die Entscheidung an. Erst wenn alle rechtlichen Einspruchsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, will die Arbeiterpartei PT die Kandidatur seinem Vize-Kandidaten Fernando Haddad übertragen.

In Umfragen liegt der Ex-Bürgermeister von São Paulo bislang weit zurück. Doch viele Meinungsforscher sagen ihm einen sprunghaften Aufstieg voraus, sobald Lula ihm die Kandidatur überträgt. In der wahrscheinlich nötigen Stichwahl könnte es dann zu einem Duell zwischen Haddad und Bolsonaro kommen. Brasilien hätte die Wahl zwischen einem gemäßigten Sozialdemokraten und einem rechtspopulistischen Feuerkopf. Umfragen zufolge würde das Ergebnis knapp ausfallen.

Für den Fall, dass Bolsonaro unterliegt, haben seine Anhänger vorgesorgt: Sie streuen Zweifel an der Zuverlässigkeit der elektronischen Wahlurnen.

Wenn Bolsonaro seine Gegner des Wahlbetrugs beschuldigt, wäre der Sturm, der sich über Brasilien zusammenbraut, perfekt: Es könnte zu politischen Unruhen kommen, die am Ende die Demokratie zerstören.