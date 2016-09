Brasilien Ex-Präsident Lula wegen Korruption vor Gericht

Dem früheren brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva wird wegen Korruption und Geldwäsche der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft habe "ausreichende Indizien" vorgelegt, um ein Verfahren gegen den 70-Jährigen einzuleiten, gab Richter Sergio Moro bekannt. Er ist gefürchtet dafür, lange Haftstrafen zu verhängen - ohne Rücksicht auf Namen.

In dem Fall geht es um ein Korruptionsnetzwerk rund um den staatlichen Ölkonzern Petrobras. Die Staatsanwaltschaft wirft Lula vor, in seiner Amtszeit als Präsident bis 2010 der "Oberbefehlshaber" dieses Netzwerks gewesen zu sein. In der vergangenen Woche hatte sie ihre Indizien dem Gericht vorgelegt, das die Klage nun zuließ.

In den Skandal sind zahlreiche Geschäftsleute und Politiker verwickelt. Lula ist der ranghöchste von ihnen, der sich vor der Justiz verantworten muss. Von 2004 bis 2014 soll Petrobras zu überteuerten Bedingungen Aufträge an Baukonzerne und andere Firmen vergeben haben, diese wiederum zahlten Bestechungsgelder an Politiker und Parteien.

Lula spricht von einer Farce

Die Staatsanwalt wirft dem früheren Gewerkschaftsführer Lula konkret vor, Bestechungsgelder und Vergünstigungen im Wert von umgerechnet rund 900.000 Euro angenommen zu haben, unter anderem in Form einer Strandwohnung.

Lula zeigte sich nach der Ankündigung des Richters "traurig" und beteuerte seine Unschuld. Die Anschuldigungen seien "eine Farce, eine große Lüge". Er hatte die Vorwürfe gegen sich immer wieder als politisch motiviert bezeichnet. Lula sieht in den gegen ihn erhobenen Korruptionsvorwürfen eine Intrige zur Verhinderung seiner Präsidentschaftskandidatur 2018.

Lulas Nachfolgerin und Vertraute Dilma Rousseff wurde Ende August vom Senat ihres Amtes enthoben. Ihr war vorgeworfen worden, Haushaltszahlen geschönt und damit ihre Amtspflichten verletzt zu haben.