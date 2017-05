Korruptionsskandal Brasiliens Präsident Temer kämpft um sein Amt

Nächstes Opfer im Korruptionsskandal in Brasilien: Präsident Michel Temer hat den Justizminister des Landes abgesetzt. In einer kurzen Mitteilung gab das Präsidialamt bekannt, dass der bisherige Minister für Transparenz, Torquato Jardim, den Posten übernehmen soll. Vor seiner Zeit in der Regierung war dieser ein anerkannter Richter am Wahlgericht des Landes.

Die Ernennung erfolgte wenige Tage vor einem wichtigen Termin, der Temer das Amt kosten könnte. Der Wahlgerichtshof entscheidet ab dem 6. Juni über die mögliche Annullierung der Wahl von 2014 wegen illegaler Finanzierung der Kampagne von Temer und seiner Vorgängerin Dilma Rousseff. Temer wurde damals als Vizepräsident der 2016 des Amtes enthobenen Staatschefin gewählt.

Die Absetzung Temers auf diesem Weg wird als möglicher Ausweg aus der politischen Krise gehandelt. Seit Wochen fordern Demonstranten den Rücktritt des Präsidenten und ein Ende des Sparkurses. Temer ist seit einem Jahr im Amt, inzwischen liegen seine Zustimmungswerte nur noch im einstelligen Bereich. Der Präsident hat Vorwürfe der Korruption und der Behinderung von Ermittlungen zurückgewiesen.

Im Zentrum des Skandals steht der Mitschnitt eines Gesprächs zwischen Temer und dem Unternehmer Joesley Batista, der den Verdacht von Schweigegeldabsprachen nährt. Batista - Besitzer des weltgrößten Fleischkonzerns JBS - hatte das Gespräch mit Temer heimlich aufgezeichnet und die Aufnahme der Justiz übergeben. Seine Firma soll jahrelang Politiker bestochen haben. Als Kronzeuge entging der reiche Unternehmer selbst Korruptionsermittlungen.

Der Justizminister beaufsichtigt auch die Bundespolizei, die derzeit gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Korruptionsermittlungen unter anderem gegen Temer führt. Führende Polizisten zeigten sich besorgt über die Auswechslung des Justizministers, für die es keine offizielle Begründung gab. "Jede Änderung in der Führungsstruktur des Justizministeriums löst Verunsicherung und Sorge über eine mögliche politische Einflussnahme aus", sagte der führende Polizeifunktionär Carlos Sobral.