Brasilien Senatspräsident Calheiros wird vorläufig seines Amtes enthoben

In der vergangenen Woche wurde Senatspräsident Renan Calheiros wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder angeklagt, nun wurde er vorläufig seines Amtes enthoben. Diese Maßnahme des Obersten Gerichts gelte mit sofortiger Wirkung, hieß es in Justizkreisen. Sie sei auf Antrag einer Partei beschlossen worden und müsse noch von einer Mehrheit der Richter am Obersten Bundesgericht bestätigt werden.

Zahlreiche Politiker Brasiliens teilen bereits ein ähnliches Schicksal: Ex-Präsident Lula da Silva wurde wegen Korruption angeklagt, genauso wie die ehemalige Präsidentin Dilma Rousseff. Sie wurde im Mai 2016 von ihrem Amt suspendiert, im August wurde sie abgesetzt.

Der 61-jährige Calheiros soll öffentliche Gelder für Unterhaltszahlungen für eine Frau veruntreut haben, mit der er ein gemeinsames Kind hat. Calheiros wies den Vorwurf zurück. Der Senatspräsident ist ein enger Vertrauter von Brasiliens Präsident Michel Temer.

Am Sonntag hatten in Rio de Janeiro und weiteren brasilianischen Städten tausende Menschen gegen die weit verbreitete Korruption im Land demonstriert - unter anderem gegen den Senatspräsidenten.