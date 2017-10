Demokratie in Lateinamerika Brasilianer sind am unzufriedensten

Knapp neun von zehn Brasilianern sagen: Die aktuelle politische Lage in meinem Land ist schlecht. Damit sind die Bewohner Brasiliens im Vergleich zu anderen Ländern Lateinamerikas am unzufriedensten mit der Demokratie in ihrem Staat.

In dem jährlich erstellten Latinobarómetro 2017 bewerten 87 Prozent die Situation als negativ. Nur sechs Prozent sehen das Land auf einem guten Weg. Grund sind zahllose Korruptionsskandale, auch um den brasilianischen Präsidenten Michel Temer.

Damit ist das größte Land der Region gemeinsam mit dem Krisenstaat Venezuela Schlusslicht der Umfrage - nach über 120 Toten bei Demonstrationen und der Entmachtung des Parlaments sind auch in Venezuela nur noch 13 Prozent mit der Lage zufrieden. Die höchste Zustimmung zur aktuellen Politik gibt es demnach mit 57 Prozent in Uruguay, gefolgt von Nicaragua, Ecuador und Costa Rica. Mit Blick auf den politischen und ökonomischen Fortschritt zeigten sich die Menschen in Nicaragua und Bolivien am zuversichtlichsten. Als Datengrundlage dienten rund 20.000 Interviews in 18 Ländern, die Erhebung gibt es seit 1995.

Der 76-jährige Temer hatte 2016 die Macht nach der Amtsenthebung der linken Präsidentin Dilma Rousseff übernommen. Die Zustimmung zu ihm liegt bei nur noch knapp fünf Prozent, immer wieder gibt es heftige Proteste. In einem Jahr findet die nächste Präsidentschaftswahl statt.

Temer soll jahrelang Schmiergelder kassiert haben, eine Klage wegen Korruption liegt gegen ihn vor. Brasiliens Generalstaatsanwalt Rodrigo Janot hat kürzlich eine weitere Klage gegen den Präsidenten eingereicht. Laut einer Erklärung wirft der Chefankläger dem Staatschef Behinderung der Justiz und die Führung einer kriminellen Vereinigung vor. Temer weigert sich aber bislang, zurückzutreten.

Auch gegen die beiden ehemaligen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva und Dilma Rousseff hat die Justiz Anklage erhoben. Den beiden Politikern wird die Veruntreuung von Geldern des halbstaatlichen Erdölkonzerns Petrobras vorgeworfen. Die Machenschaften hätten spätestens Mitte 2002 begonnen und bis zum 12. Mai 2016 angedauert, als Lulas Nachfolgerin Rousseff abgesetzt wurde, so die Staatsanwaltschaft.

Die weitverzweigte Petrobras-Affäre erschüttert die brasilianische Politik seit Jahren. In den Skandal sind zahlreiche Geschäftsleute und Politiker verschiedener Parteien verwickelt. Petrobras soll zu überteuerten Bedingungen Aufträge an Baukonzerne und andere Firmen vergeben haben. Diese sollen Bestechungsgelder an Politiker und Parteien gezahlt haben.

In Brasilien gibt es gerade in der Ober- und Mittelschicht viele Befürworter eines Eingreifens des Militärs, denn die Militärdiktatur von 1964 bis 1985 wird von vielen als Phase der Stabilität und ökonomisch positiven Entwicklung gesehen. Brasilien kommt derzeit nur langsam aus der tiefsten Rezession heraus, über 13 Millionen Menschen sind arbeitslos.

Allgemein spiegelt auch das Latinobarómetro 2017 starke Globalisierungsängste wider, zudem nimmt in mehreren Ländern Lateinamerikas der Einfluss rechter Populisten und evangelikaler Sekten auf die Politik stark zu.