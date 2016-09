Klage gegen Ex-Präsident Lula "Nur Jesus Christus ist bekannter als ich"

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Als die ersten Vorwürfe gegen ihn laut wurden und er im März medienwirksam zum Verhör abgeführt wurde, konterte der frühere brasilianische Präsident Lula bissig: Wer eine Giftschlange töten will, sollte ihr auf den Kopf schlagen und nicht auf den Schwanz. Die Schlange lebt noch, sollte das heißen, und sie ist bereit zu kämpfen.

Das gedenkt sie auch jetzt wieder zu tun. Luiz Inácio Lula da Silva muss sich wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht verantworten. Er weist die Anschuldigungen zurück, nennt sie eine Farce.

Die Staatsanwaltschaft dagegen hält Lula für den "Oberbefehlshaber" eines gigantischen Korruptionsnetzwerks. Um seine Vorwürfe zu untermauern, zeigte der Staatsanwalt vergangene Woche eine - im Internet inzwischen viel parodierte - Powerpoint-Präsentation. Auf einer Folie deuteten 14 Pfeile auf den Namen Lula in der Mitte. "Unregierbarkeit", stand da unter anderem, "illegale Bereicherung", "kriminelle Formen des Machterhalts" - für all das sei er verantwortlich. Die Klage ist somit auch als Abrechnung mit Lula zu verstehen.

"Nur Jesus ist bekannter als ich"

Lula wittert sogar eine Abrechnung mit der Ära der Arbeiterpartei. Er sei anerkannt in Brasilien, so Lula trotzig: "Nur Jesus Christus ist hier bekannter als ich."

Sollte der 70-jährige Lula verurteilt werden, muss er eine lange Haftstrafe fürchten und dürfte auf Jahre kein politisches Amt mehr innehaben. Für jemanden, der immer wieder als nächster Präsidentschaftskandidat gehandelt wird, ein schwerer Schlag. Wenn die Brasilianer gefragt werden, wen sie 2018 wählen würden, erhält Lula in Umfragen die größte Zustimmung.

Lula, früher Schuhputzer, Metallarbeiter und Gewerkschafter, führte die Arbeiterpartei 2002 zu ihrem ersten Sieg. Er gab den Menschen das Gefühl, dass Politiker auch für Ideen einstehen und nicht nur Stimmen kaufen. Unter ihm erlebte Brasilien einen Boom, Millionen Menschen stiegen in die Mittelschicht auf. Seine Anhänger verehren ihn.

Seine Kritiker dagegen haben nur Verachtung übrig: Er habe all das zugelassen, was sich zu dem größten Korruptionsskandal in der Geschichte des Landes ausgewachsen hat.

Selbst Teil des verhassten Systems geworden

Denn in den vergangenen Jahren ist nach und nach öffentlich geworden, dass seine Arbeiterpartei - mit vielen anderen Parteien - tief verstrickt ist in große Schmiergeldskandale. Die Partei war Teil eines Systems geworden, das sie eigentlich hatte verändern wollen. Lulas früherer Kabinettschef José Dirceu wurde 2015 wegen Korruption und Geldwäsche zu 23 Jahren Haft verurteilt.

Mit der neuen Anklage erlebt Brasilien die nächste politische Erschütterung. Gerade wurde Präsidentin Dilma Rousseff des Amtes enthoben, hochrangige Politiker haben nach Skandalen Schlüsselpositionen verloren. Nun wird Lula der Prozess gemacht, und das bedeutet einen neuen Superlativ: Wohl kein Verfahren in der jüngeren Geschichte des Landes war politisch so aufgeladen.

Das mag auch daran liegen, dass der Richter, der die Klage zugelassen hat, Sérgio Moro heißt. Moro ist gefürchtet dafür, dass er Korrupte unerschrocken verfolgt und die Elite attackiert. Er verhängt lange Haftstrafen, ohne Rücksicht auf Namen. Er ist auch berüchtigt dafür, dass er umstrittene Methoden anwendet, etwa indem er Aussagen aus Verhören den Medien zuspielt. Kritiker sagen, dass er zu weit geht.

REUTERS Sérgio Moro

In einem Juristen-Fachblatt hat Moro einmal geschrieben: Wenn es darum gehe, die dunklen Netzwerke der Korruption sichtbar zu machen, dürfe man nicht zimperlich sein in der Wahl seiner Mittel. Bei Korruption müsse man das große Schweigen brechen.

Es war Untersuchungsrichter Moro, der Lula im März von bewaffneten Polizisten abführen ließ, während der Fernsehsender TV Globo filmte. Es war auch Moro, der im März abgehörte Telefonate zwischen der damaligen Präsidentin Rousseff und Lula auf eine öffentlich zugängliche Website stellen ließ. Eine Demütigung, denn zu hören waren vornehmlich private Gespräche und Indiskretionen.

Wie aufgeheizt die politische Stimmung ist, scheint Moro bewusst zu sein. Dass die Klage zugelassen wurde, bedeute "kein endgültiges Urteil", sagte er am Dienstag. Es gelte die Unschuldsvermutung.

Zusammengefasst: Ist der frühere brasilianische Präsident Lula in Korruption im großen Stil verstrickt? So sieht es die Staatsanwaltschaft. Lula selbst hingegen wähnt sich politisch kaltgestellt, gerade mit Blick auf kommende Wahlen. Der Richter, der die Klage zugelassen hat, ist kein Unbekannter: Sérgio Moro gilt als beherzter Kämpfer gegen Korruption und die Privilegien der Elite.