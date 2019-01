Bolsonaro und Maduro Gefährlicher Streit unter Nachbarn

Einige der Gäste waren von weit her angereist. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu wohnte der Vereidigung von Brasiliens neuem Präsidenten Jair Bolsonaro ebenso bei wie Ungarns Regierungschef Viktor Órban. US-Präsident Donald Trump gratulierte per Twitter und schickte seinen Außenminister Mike Pompeo nach Brasilia.

Explizit nicht erwünscht hingegen: drei Staatschefs aus der Region. Bolsonaro hatte die Einladungen zurückgezogen, die das brasilianische Außenministerium an Präsident Daniel Ortega aus Nicaragua, Kubas Präsident Miguel Diaz-Canel und den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro versandt hatte.

Die Regierung von Brasiliens frisch vereidigtem Staatschef sieht die drei als linke Diktatoren. Bolsonaro richtet die Außenpolitik seines Landes neu aus und sucht dabei die Nähe zur Regierung Trump. Dessen Nationaler Sicherheitsberater John Bolton bezeichnet die Führungen der drei Länder als "Troika der Tyrannei".

REUTERS Nicolás Maduro

Am folgenreichsten dürfte Brasiliens neue Außenpolitik für das Verhältnis zu Venezuela sein. Unter dem linksautoritären Regime von Präsident Maduro, der kommende Woche eine weitere Amtszeit von sechs Jahren antritt, durchlebt Brasiliens nördliches Nachbarland eine schwere wirtschaftliche und humanitäre Krise. Diese hat in den vergangenen Jahren zu einem beispiellosen Exodus geführt: Mehr als 2,3 Millionen Menschen haben das Land seit 2014 verlassen, viele auch Richtung Brasilien.

Anders als Trump, der in der Vergangenheit auch eine "militärische Option" nicht ausschloss, hat sich Bolsonaro für eine friedliche Lösung der Krise ausgesprochen. Dass die Spannungen mit Venezuela dennoch schon jetzt zunehmen, zeigt nicht zuletzt die Episode rund um die Einladung Maduros zur Amtseinführung in Brasilia.

Bolsonaros Außenminister, Ernesto Araújo, rief die internationale Gemeinschaft Mitte Dezember in einem Tweet auf, "sich zu vereinen, um Venezuela zu befreien". Der Trump-Bewunderer verkündete, dass Maduro "aus Respekt vor dem venezolanischen Volk" nicht zu Bolsonaros Vereidigung eingeladen sei.

Em respeito ao povo venezuelano, não convidamos Nicolás Maduro para a posse do PR Bolsonaro. Não há lugar para Maduro numa celebração da democracia e do triunfo da vontade popular brasileira. Todos os países do mundo devem deixar de apoiá-lo e unir-se para libertar a Venezuela. — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) 16. Dezember 2018

Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza konterte prompt und veröffentlichte auf Twitter zwei Schreiben des brasilianischen Außenministeriums, denen eine Einladung Maduros zu entnehmen war. Wenig später machte er die offizielle Antwort publik: "Die sozialistische, revolutionäre und freie Regierung Venezuelas würde nie der Vereidigung eines Präsidenten beiwohnen, der Intoleranz, Faschismus sowie Interessen verkörpert, die der Integration Lateinamerikas und der Karibik zuwiderlaufen."

2/2 El Presidente @NicolasMaduro jamás consideró asistir a la posesión de un gobierno como el de @jairbolsonaro. Esta es la firme respuesta oficial que le enviamos a @ernestofaraujo a través de @ItamaratyGovBr el pasado 12 de diciembre: pic.twitter.com/6iB1dcC39h — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 16. Dezember 2018

Weniger als ein Jahrzehnt ist es her, dass sich Brasiliens früherer Präsident Luiz Inácio Lula da Silva regelmäßig in inniger Pose auf Fotos mit Maduros Vorgänger Hugo Chávez zeigte.

Die heutige Rhetorik zeigt, wie viel sich in den einst verbündeten Ländern in der Zwischenzeit verändert hat. In Venezuela mündete die Repression, die schon unter dem charismatischen Populisten Chávez sichtbar war, nach dessen Tod in das autoritäre Mauro-Regime Maduros. In Brasilien ebnete unter anderem die Korruption der vergangenen Jahre und die Enttäuschung über die Arbeiterpartei PT Bolsonaros Weg an die Staatsspitze. (Lesen Sie hier mehr zu dem Hintergrund von Bolsonaros Erfolg in Brasilien.)

REUTERS Lula da Silva (links) und Hugo Chávez (2010)

Teilen der venezolanischen Opposition gilt Brasiliens neuer Präsident als Hoffnungsträger. Am Tag vor Bolsonaros Amtsantritt wandte sich die konservative Oppositionsführerin María Corina Machado an ihn.

Der "verbrecherische Staat", dem die Venezolaner gegenüberstünden, werden nur einem "koordinierten Druck innerer und äußerer Kräfte nachgeben", schrieb Machado in einem offenen Brief an Bolsonaro, den sie bei Twitter veröffentlichte. Die Venezolaner vertrauten darauf, dass Brasiliens neuer Präsident eine Führungsrolle beim dringend benötigten Übergang zur Demokratie in Venezuela spielen werde.

AFP Maria Corina Machado (Mai 2017)

Eine wichtige Rolle im künftigen Verhältnis der beiden Länder könnte auch Bolsonaros Sohn Eduardo zukommen. Dieser gilt als Brasiliens Gegenstück zu Jared Trump und wird die Außenpolitik des Landes wohl stark mitprägen.

Eduardo Bolsonaro, der engen Kontakt zu venezolanischen Aktivisten pflegt, sprach in einem Tweet Mitte Dezember von einer "unausweichlichen Gegenrevolution" in Venezuela. Maduros Regierung bezeichnete er als "Narco-Diktatur", deren Ende nahe sei.

Maduro schlug zuletzt seinerseits einen martialischen Ton an. Venezuelas Präsident warf den USA vor, seine Ermordung und eine Invasion seines Landes zu planen. An dem Komplott sei Bolsonaro ebenso beteiligt wie Kolumbiens Präsident Iván Duque. (Mehr zum Verhältnis Venezuelas zu Kolumbien lesen Sie hier.) Belege für seine Anschuldigungen lieferte Maduro nicht.

Stattdessen schob er Tage später eine Warnung nach. Die Truppen seiner "imperialistischen" Feinde aus den USA, Kolumbien und Brasilien würden es im Fall einer Invasion "nicht lebend herausschaffen".