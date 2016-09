Treffen in Bratislava: EU und Türkei nähern sich wieder an

Nach wochenlangem Streit nähern sich die Türkei und die Europäische Union (EU) wieder an. Am Samstag trafen sich die 28 EU-Außenminister mit dem türkischen Europaminister Ömer Celik in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Die Zusammenkunft könne ein Signal gewesen sein, dass man aus der "Phase des Übereinanderredens" wieder in die "Phase des Miteinanderredens" eintrete, sagte Außenminister Frank-Walter Steinmeier.

Die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei sind seit dem Putschversuch am 15. Juli äußerst angespannt. Etliche EU-Politiker verdächtigen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, sich beim Vorgehen gegen mutmaßliche Unterstützer des gescheiterten Umsturzes nicht an rechtsstaatliche Standards zu halten. Die Regierung in Ankara bestreitet dies und wirft der EU mangelnde Solidarität vor.

Steinmeier sprach von einem "sehr wichtigen Gespräch" mit Celik, das "offen und ehrlich" geführt worden sei. Die EU habe dabei Verständnis dafür geäußert, dass nach dem Putsch "die Verantwortlichen und die Täter verfolgt werden müssen".

Keine einfachen Gespräche

Der SPD-Politiker räumte ein, dass die EU in der Kommunikation Fehler gemacht haben könnte. "Vielleicht müssen wir [...] selbstkritisch zugeben, dass die Empathie und die Emotionalität dieser Anteilnahme und dieser Solidaritätsbekundung nicht in der notwendigen Form, nicht in der notwendigen Intensität, in der Türkei angekommen ist."

Gleichzeitig betonte er, dass der Putschversuch kein Grund sein könne, auf jegliche Kritik zu verzichten. Nicht jede Frage aus Europa sollte in der Türkei als Unverständnis oder gar Ignoranz verstanden werden, warnte Steinmeier. Die Fragen seien Ausdruck der Sorge, dass die Beziehungen zwischen der Türkei und die EU durch die aktuellen Ereignisse langfristig belastet werden könnten.

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn deutete an, dass die Gespräche nicht einfach waren. "Es war schwer, diesen Dialog richtig zu fokussieren", sagte er. Die Türkei habe den Eindruck, die Europäer hätten noch immer nicht verstanden, was bei dem blutigen Putsch eigentlich passiert sei. "Es ist nicht entmutigend, aber da ist noch viel Arbeit vor uns", lautete Asselborns Fazit.

Für Europa bleibe die Türkei trotz vieler Reibungsflächen "in jeder Hinsicht ein Schlüsselland" etwa in der Flüchtlingskrise oder im Syrien-Konflikt, sagte Steinmeier. Die EU ist auf die Türkei angewiesen, um den Zustrom von Flüchtlingen und Migranten über das östliche Mittelmeer zu begrenzen.

Visafreiheit ist noch nicht vom Tisch

Celik betonte, die Türkei wolle am Flüchtlingsabkommen festhalten. Die Sicherheitslage bedeute jedoch, dass man von der türkischen Regierung nicht verlangen könne, ihre Anti-Terror-Gesetze abzumildern. Das aber ist eine Bedingung für die angestrebte Visafreiheit für Türken bei Reisen in die EU. Für die Zukunft wolle er das jedoch nicht ausschließen. Der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini zufolge wird weiter an der Visaliberalisierung gearbeitet.

Die Gespräche zwischen Türkei und EU sollen in den kommenden Tagen intensiviert werden. Am Mittwoch wird der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu beim Europarat in Straßburg erwartet. Dort soll Steinmeier zufolge über die Frage gesprochen werden, "ob es eine Rolle des Europarates bei der Vorbereitung der strafrechtlichen Verfahren" gegen die Putschisten in der Türkei geben könne.

Zuletzt hatte sich auch die Bundesregierung der Türkei angenähert. Regierungssprecher Steffen Seibert betonte erneut, dass die Armenien-Resolution des Bundestages nicht rechtlich bindend für die Bundesregierung sei. Der türkische Botschafter begrüßte das Entgegenkommen, als Gegenzug dürfen wohl bald wieder Bundestagsabgeordnete den Luftwaffenstützpunkt in Incirlik besuchen.