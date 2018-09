Richter-Kandidat Kavanaugh Wie zwei Frauen die Republikaner-Mehrheit im Aufzug kippten

"Thank you - Danke", das sagen US-Politiker oft, wenn Bürger sie mit unbequemen Fragen und Fakten bestürmen und die Berufspolitiker nicht wissen, was sie darauf sagen sollen. Sie drehen sich dann meistens um und verschwinden schnell in einem Büro, einer Sitzung.

Jeff Flake, republikanischer Senator, hätte das vermutlich auch gern getan, aber er konnte nicht. Er stand in einem Aufzug, den Rücken zur Wand, vor ihm zwei Frauen, aufgebracht wegen der anstehenden Bestätigung von Brett Kavanaugh, Trumps umstrittenem Kandidaten für den vakanten Richterposten am Obersten Gericht. Mehrere Frauen werfen Kavanaugh versuchte Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch vor.

Es gibt Videos von dem Zusammentreffen des Senators mit den Frauen, die offenbar von Journalisten begleitet wurden. Die Aufnahmen zeigen, wie Jeff Flake immer weiter in die Ecke des Aufzugs rückt und ein paarmal hilflos "Thank you" murmelt. Ihm gegenüber stehen die liberale Aktivistin Ana Maria Archila und Maria Gallagher.

Flake blickt zu Boden, Archila fährt ihn an: "Sie erlauben jemandem, der tatsächlich eine Frau vergewaltigt hat, im Obersten Gericht Platz zu nehmen. Sie haben Kinder, denken Sie an sie. Ich habe Kinder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie für die nächsten 50 Jahre jemandem im Obersten Gericht haben müssen, der beschuldigt wird, ein junges Mädchen vergewaltigt zu haben. Was tun Sie?"

Dann schaltet sich Gallagher ein, ihre Stimme bricht: "Ich habe einen sexuellen Übergriff erlebt und niemand hat mir geglaubt. Ich habe niemandem davon erzählt und Sie erklären allen Frauen, sie sollten still bleiben, denn wenn sie erzählen, was ihnen passiert ist, dann ignorieren Sie die!".

Hintergrund war die vorhergehende Anhörung der Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford. Sie wirft Trumps Richterkandidaten Kavanaugh vor, er habe zu Highschool-Zeiten versucht, sie zu vergewaltigen.

Senator Flake hatte kurz vor dem Zusammentreffen im Lift erklärt, er werde Kavanaugh trotz der Vorwürfe durchwinken. Kurz nach der Konfrontation durch die Frauen schränkte Flake ein, er werde den mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontierten Kavanaugh unterstützen, sofern die Abstimmung um eine Woche verschoben werde und das FBI in der Zwischenzeit keine "glaubhaften Vorwürfe" finde.

Die Republikaner haben im Senat nur eine hauchdünne Mehrheit. Mit Flakes Zustimmung auf der Kippe blieb Präsident Trump nichts anderes übrig, als die geforderte Untersuchung der Vorwürfe anzuordnen.

Flake selbst mochte sich nicht äußern, ob die Szene im Lift Einfluss auf seine Entscheidung gehabt habe. Er könne nur sagen, "dass dieser ganze Prozess uns alle betroffen gemacht hat", gab er in bestem Politikersprech zu Protokoll.