Offensive von Trumps Richter-Kandidat Kavanaugh weist sämtliche Vorwürfe zurück

"Ich habe niemals jemanden sexuell belästigt." Das ist die Kernaussage von Brett Kavanaugh in seinem jüngsten Interview mit dem Sender Fox News, er wiederholt den Satz mehrfach. Der Jurist steht derzeit massiv in der Kritik: Zwei Frauen werfen dem Kandidaten für einen Posten am Obersten US-Gerichtshof sexuelle Übergriffe vor.

In einem Brief an den Justizausschuss des US-Senats sowie in dem TV-Interview dementiert Kavanaugh nun erneut die Vorwürfe. Für das Gespräch mit Fox News saß der 53-Jährige neben seiner Ehefrau Ashley Estes Kavanaugh. Sie erklärte, die Vorwürfe gegen ihren Mann seien "schwer zu glauben". Sie kenne ihn seit 17 Jahren. "Er ist anständig, er ist nett, er ist gut. Ich kenne sein Herz. Das passt nicht zu Brett."

Ashley Estes Kavanaugh: "He's decent. He's kind. He's good. I know his heart. This is not consistent with Brett."

US-Präsident Donald Trump hatte Kavanaugh als Richter für den Supreme Court vorgeschlagen. Kurz vor der geplanten Abstimmung des US-Senats über die Personalie kamen aber Vorwürfe gegen Kavanaugh an die Öffentlichkeit:

Die Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford aus Kalifornien beschuldigt ihn der versuchten Vergewaltigung bei einer Schülerparty im Jahr 1982. Ford hatte die Vorwürfe zunächst anonym geschildert. In einem Interview mit der "Washington Post" gab sie dann ihre Identität preis.

Inzwischen wirft ihm eine zweite Frau sexuelle Belästigung vor: Deborah Ramirez beschuldigt Kavanaugh, sich bei einer Party an der Universität Yale im Lehrjahr 1983/84 vor ihr entblößt und ihr seinen Penis ins Gesicht geschoben zu haben. Das schilderte Ramirez dem Magazin "New Yorker".

In dem Interview mit dem Trump-freundlichen Sender Fox News sagte Kavanaugh nun, er habe Frauen immer mit Würde und Respekt behandelt. Er bestritt, auf jener Party mit Christine Blasey Ford gewesen zu sein. Er wies auch die Vorwürfe von Deborah Ramirez als falsch zurück. Er habe während seiner Zeit in der Highschool und auch noch "viele Jahre später" keine sexuellen Kontakte zu Frauen gehabt, sagte Kavanaugh. "Ich möchte einen fairen Prozess, in dem ich meine Integrität verteidigen kann."

Judge Brett Kavanaugh: "I've never sexually assaulted anyone - not in high school, not ever. I've always treated women with dignity and respect."





Für Donnerstag ist eine Anhörung im Justizausschuss des US-Senats angesetzt. Dabei sollen Ford und Kavanaugh getrennt voneinander angehört werden. Für die Ernennung Kavanaughs zum Supreme-Court-Richter ist eine Mehrheit im Senat notwendig, die schon bei zwei republikanischen Abweichlern gefährdet sein könnte.

"Ich gehe nirgendwohin"

Es war das erste Interview Kavanaughs. In der Regel halten sich Anwärter für den Supreme Court mit Medienauftritten zurück. Aber Kavanaugh ist massiv darum bemüht, seine Sicht der Dinge darzulegen.

Neben dem Interview hatte er auch in einem Brief an den Justizausschuss mitgeteilt, er werde an der Kandidatur festhalten und sich nicht durch Einschüchterungen zu einem Rückzug drängen lassen. Er sehe in den Vorwürfen eine Schmutzkampagne gegen sich sowie einen "koordinierten Versuch", seinen Namen zu zerstören. Davon werde er sich aber nicht abhalten lassen. Auch im Fox-News-Interview sagte Kavanaugh: "Ich gehe nirgendwohin."

Trump sicherte Kavanaugh am Montag erneut seine Unterstützung zu. Er stehe weiter voll hinter dem Kandidaten, sagte der Präsident am Rande der Uno-Generalversammlung in New York. Die Anschuldigungen nannte er "total politisch". In der Nacht zu Dienstag twitterte Trump, die oppositionellen US-Demokraten würden versuchen, einen "wundervollen Mann" zu zerstören.

Video: Trump steht "voll und ganz" hinter Kavanaugh

Die Vorwürfe gegen den Richterkandidaten sind Gegenstand einer heftigen parteipolitischen Auseinandersetzung: Die Demokraten haben große Vorbehalte gegen den erzkonservativen Richter und sehen eine Chance, Kavanaughs Bestätigung hinauszuzögern, bis sich nach der Zwischenwahl am 6. November möglicherweise die Mehrheitsverhältnisse im Senat ändern und Kavanaugh verhindert werden könnte.

Die Besetzung des Richterpostens ist in den USA ein großes Politikum. Die Nachbesetzung mit Kavanaugh könnte dem obersten Gericht der USA auf viele Jahre ein konservatives Übergewicht geben.