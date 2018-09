Besetzung des Obersten US-Gerichts Frau beschuldigt Trumps Kandidaten der versuchten Vergewaltigung

Die Vorwürfe gegen Brett Kavanaugh sind seit vergangenem Freitag bekannt: Der Jurist, Kandidat für einen Sitz am höchsten US-Gerichtshof, dem Supreme Court, soll angeblich vor mehr als 30 Jahren auf einer Highschool-Party versucht haben, eine junge Frau zu vergewaltigen.

Kavanaugh bestreitet dies vehement: "Ich weise die Anschuldigung kategorisch und unmissverständlich zurück. Ich habe das weder während der Highschool oder sonst wann getan."

Bislang war die Identität der Frau nicht bekannt, jetzt gab sie der "Washington Post" ein Interview. Es handelt sich um Christine Blasey Ford, eine 51-jährige Hochschul-Lehrerin. Sie bekräftigte die Vorwürfe gegenüber dem Blatt.

Der Fall dürfte in den USA in den nächsten Tagen hohe Wellen schlagen. Wie die "New York Times" berichtet, werden die US-Demokraten nun ihre Anstrengungen intensivieren, die Entscheidung über Kavanaughs Berufung, über die im US-Senat abgestimmt wird, aufzuschieben.