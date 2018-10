Trumps Richterkandidat Hunderte Festnahmen bei Protesten gegen Kavanaugh

Ungeachtet der anhaltenden Kritik an der Personalentscheidung wollen die Republikaner möglichst schnell im US-Senat über die Bestätigung des umstrittenen Juristen Brett Kavanaugh als Richter am US-Supreme-Court abstimmen lassen. Am Freitag soll auf Antrag der Republikaner die Debatte über die Personalie beendet werden. Damit könnte eine Abstimmung bereits am Samstag einen vorläufigen Schlussstrich unter die seit Wochen anhaltenden Diskussionen ziehen.

Die Senatoren hatten am Donnerstag Einsicht in einen vertraulichen Bericht des FBI erhalten, der den Vorwürfen der sexuellen Nötigung gegen den 53-Jährigen nochmals nachging. Der Justizausschuss des Senats hatte sich auf die nochmalige FBI-Untersuchung in einem begrenzten Rahmen verständigt. Nach Angaben republikanischer Senatoren brachte die Untersuchung aber keine neuen Erkenntnisse.

Die oppositionellen Demokraten widersprachen dieser Darstellung: Die Senatorin Dianne Feinstein kritisierte, der Bericht scheine das "Produkt einer lückenhaften Untersuchung" zu sein. Dennoch sind die Chancen Kavanaughs gestiegen. Führende Republikaner deuteten an, sie würden ihm ihre Stimme nicht verweigern: Es sieht nach einer geschlossenen Haltung der Republikaner aus, die eine hauchdünne Mehrheit von zwei Stimmen im Senat besitzen.

"Glaubt den Überlebenden"

Am Donnerstag demonstrierten erneut Tausende Menschen gegen die Ernennung Kavanaughs. Sie trafen sich zunächst vor dem Gebäude des Obersten Gerichtshofs in Washington und zogen dann in ein Bürogebäude des Senats. Dabei hielten sie Schilder mit Aufschriften wie "Kava-Nope" oder "Glaubt den Überlebenden" in die Höhe.

Bei den Protesten wurden Hunderte Menschen festgenommen, der Senders NBC gab die Zahl mit 302 an. Darunter waren auch die Comedian Amy Schumer und das Model Emily Ratajkowski. Den Festgenommenen wird vorgeworfen, innerhalb eines Senats-Bürogebäudes illegalerweise demonstriert zu haben.

Drei Frauen werfen Kavanaugh sexuelle Übergriffe während der gemeinsamen Schul- und Studienzeit vor. Er selbst bestreitet die Anschuldigungen vehement. Im "Wall Street Journal" warb er nun noch einmal für seine Kandidatur. "Ich bin ein unabhängiger, unparteiischer Richter", schrieb er in dem Meinungsbeitrag für die Zeitung - ein höchst ungewöhnliches Vorgehen für einen Supreme-Court-Kandidaten.

Kavanaugh verteidigt darin auch sein Verhalten bei der Senatsanhörung, in der er zu den Vorwürfen sexueller Angriffe gegen Frauen befragt worden war. "Meine Aussage bei der Anhörung war kraftvoll und leidenschaftlich, weil ich die Vorwürfe gegen mich kraftvoll und leidenschaftlich zurückgewiesen habe", schrieb Kavanaugh. Er sei noch nie emotionaler gewesen als am vergangenen Donnerstag. "Vielleicht war ich teils zu emotional. Ich weiß, dass mein Ton scharf war, und ich habe einige Dinge gesagt, die ich nicht hätte sagen sollen." Er hoffe, die Menschen hätten Verständnis dafür, dass er vor dem Ausschuss als "ein Sohn, Ehemann und Vater" ausgesagt habe.

Er werde weiter hart arbeiten - ausgewogen, vorurteilslos und der Verfassung und dem Gemeinwohl verpflichtet. "Ich verehre die Verfassung", schrieb Kavanaugh. "Ich glaube, dass eine unabhängige und neutrale Justiz wesentlich ist für unsere rechtsstaatliche Republik."

Kavanaughs Aussage im Video:

Video AFP

Bei der Anhörung hatte Kavanaugh die Vorwürfe gegen ihn als politisch motiviert bezeichnet, der "Linken" eine Blockadehaltung gegen ihn vorgeworfen und von einem "Zirkus" gesprochen. Mehr als 650 Jura-Professoren unterzeichneten daraufhin einen Brief an den Senat, in dem sie schrieben, Kavanaugh habe bei der Anhörung nicht die für den Supreme Court notwendige "Unparteilichkeit" und das angemessene "juristische Temperament" gezeigt. Inzwischen haben Hunderte weitere Jura-Professoren den Brief unterzeichnet, wie die "Washington Post" berichtet - die Zahl stieg demnach auf mehr als 2400.