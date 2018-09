Oberstes US-Gericht Kavanaugh will an Kandidatur festhalten

Der wegen Missbrauchsvorwürfen unter Druck stehende Kandidat von US-Präsident Donald Trump für den Obersten US-Gerichtshof, Brett Kavanaugh, will an seiner Kandidatur festhalten. Er werde sich nicht durch Einschüchterungen zu einem Rückzug drängen lassen, schrieb Kavanaugh am Montag in einem Brief an den Justizausschuss des Senats.

Kavanaugh machte deutlich, dass er in den Vorwürfen eine Schmutzkampagne gegen sich sieht. Es handele sich um einen "koordinierten Versuch", seinen Namen zu zerstören. Davon werde er sich aber nicht abhalten lassen. "Dieser Rufmord in letzter Minute wird nicht gelingen", fügte er hinzu.

Trump hatte Kavanaugh als Richter für den Supreme Court vorgeschlagen. Kurz vor der geplanten Abstimmung des US-Senats über die Personalie kamen aber gravierende Vorwürfe gegen Kavanaugh an die Öffentlichkeit: Die Psychologie-Professorin Christine Blasey Ford beschuldigt ihn, 1982 am Rande einer Schülerparty versucht zu haben, sie zu vergewaltigen. Inzwischen beschuldigt ihn eine weitere Frau, er habe sie in den Achtzigerjahren Jahren sexuell belästigt.

Trump, gegen den selbst Vorwürfe sexueller Gewalt im Raum stehen, stellte sich am Montag hinter Kavanaugh. "Er ist eine überragende Person. Er hat meine volle Unterstützung", sagte der Präsident. Für Donnerstag ist eine Anhörung im Justizausschuss des US-Senats angesetzt