Truppenabzug aus Syrien US-Sondergesandter für Kampf gegen den IS tritt zurück

Der US-Sondergesandte für den internationalen Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) soll seinen Rücktritt erklärt haben: Brett McGurk lege sein Amt zum 31. Dezember nieder, berichten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Mitarbeiter aus dem US-Außenministerium.

McGurk habe eigentlich im Februar abtreten wollen, habe das jedoch nach der Entscheidung zum Abzug der US-Truppen aus Syrien vorgezogen, berichtet die "Washington Post".

US-Präsident Donald Trump hatte Mitte der Woche auf Twitter geschrieben, der IS sei besiegt. Das Weiße Haus teilte mit, man habe damit begonnen, Soldaten aus dem Land abzuziehen. An diesem Samstag schrieb Trump auf Twitter zwar nur noch, der IS sei "weitgehend besiegt", aber am Truppenabzug ließ er keinen Zweifel: "We're coming home!"

McGurk hatte Tage zuvor noch eine ganz andere Einschätzung abgegeben: "Es wäre fahrlässig, wenn wir sagen würden, das physische Kalifat wäre besiegt, sodass wir einfach abziehen können. Ich denke, jeder, der sich so einen Konflikt anschaut, würde dem zustimmen." (Eine Analyse zu der Entscheidung lesen Sie hier)

McGurk war 2015, damals noch von Präsident Barack Obama, zum Sonderbeauftragten für den internationalen Kampf gegen die Terrormiliz ernannt worden.

Die Entscheidung Trumps zum Abzug stieß bei Verbündeten im Kampf gegen den IS auf Unverständnis. Auch US-Verteidigungsminister James Mattis kündigte am Freitag aus Protest gegen die Außenpolitik seines Präsidenten seinen Rücktritt an. Lesen Sie hier Auszüge aus seinem Abdankschreiben.