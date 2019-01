Brexit-Abstimmung Auch dritter Antrag im britischen Parlament gescheitert

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Das britische Parlament hat erneut deutlich gemacht, was es nicht will. Was es will, ist noch immer offen.

Drei Anträge zur Regelung des Brexit-Verfahrens erzielten am Dienstagabend keine Mehrheit unter den Abgeordneten.

Zunächst lehnte das britische Unterhaus einen Antrag des oppositionellen Labour-Chefs Jeremy Corbyn ab, wonach es weitere Abstimmungen über eine engere Bindung an die EU nach dem Brexit und ein zweites Referendum geben sollte. Damit wollte Corbyn einen ungeordneten Brexit verhindern. 296 Abgeordnete stimmten dafür, 327 dagegen. Mit dem Ergebnis war gerechnet worden.

Danach wurde auch der Vorschlag der schottischen Nationalpartei SNP für einen Verbleib Schottlands in der EU trotz Brexits vom britischen Unterhaus abgelehnt - und zwar deutlich. Der von Fraktionschef Ian Blackford eingebrachte Antrag sah zudem eine Verschiebung des EU-Austritts vor. Nur 39 Abgeordnete stimmten dafür, 327 dagegen.

Anschließend wurde auch ein dritter Antrag mit 321 zu 301 Stimmen abgelehnt. Dabei handelte es sich um das sogenannte Grieve's Amendment. Das Ergebnis war verhältnismäßig knapp - offenbar stimmten auch Labour-Abgeordnete für diesen Vorschlag. Dennoch reichte es nicht für eine Mehrheit.

Nun gehen die Abstimmungen weiter. Es liegen insgesamt sieben Anträge im Parlament vor.

Erst zum Schluss wird über das Gesamtpaket abgestimmt. Sollte es abgelehnt werden, sind alle Änderungen hinfällig.

Beobachter hoffen, dass nach der Sitzung klarer ist, wie es mit dem Brexit-Abkommen weitergeht.

In Kürze mehr auf SPIEGEL ONLINE.

