+++ Newsblog und Livestream +++ Unterhaus streitet über Mays Brexit-Abkommen

Brexit-Abstimmung Max Holscher Liebe Leserinnen und Leser, kann sich Großbritanniens Premierministerin Theresa May mit ihrem Brexit-Abkommen im Parlament durchsetzen? Das ist die Frage, die Großbritannien und die EU seit Monaten beschäftigt. Ansonsten droht am 29. März ein ungeordneter Austritt aus der EU – mit ungewissen Folgen. Auch die Zukunft von May wäre offen. Die Debatte im Unterhaus soll voraussichtlich gegen 13 Uhr (MEZ) beginnen. Mit Abstimmungen wird ab 20 Uhr gerechnet. Die Abgeordneten haben die Möglichkeit, die Beschlussvorlage der Regierung vor dem eigentlichen Votum abzuändern. Wie viele Änderungsanträge zur Abstimmung zugelassen werden, war zunächst unklar. Britische Medien rechnen damit, dass ihr mehr als 100 Stimmen aus dem eigenen Lager fehlen könnten. Wir halten Sie in den kommenden Stunden bis in die Nacht auf dem Laufenden. (AFP) Brexit-Abstimmung 1/15/19 12:15 PM Max Holscher

Brexit-Abstimmung 1/15/19 12:03 PM Max Holscher Die britische Labour-Abgeordnete Tulip Siddiq hat wegen der Abstimmung über das Brexit-Abkommen die Geburt ihres Kindes verschoben. Eigentlich sollte die EU-freundliche Politikerin am Dienstag ihren Sohn per Kaiserschnitt zur Welt bringen. Nach britischen Medienberichten stimmten die Mediziner aber einer Verschiebung des Eingriffes um zwei Tage zu. Sie wolle die Chance nutzen und "für eine stärkere Beziehung zwischen Großbritannien und Europa" kämpfen, zitierte der "Evening Standard" die 36-Jährige, die ihren Wahlkreis im Nordwesten Londons hat. Unklar war zunächst, auf welche Weise sie abstimmen sollte: im Rollstuhl im Parlament oder vom Krankenhaus aus. Die Abgeordnete, die schon eine Tochter hat, setzt sich für ein zweites Brexit-Referendum ein. Brexit-Abstimmung 1/15/19 11:43 AM Max Holscher "Liebe Premierministerin, Ihr Deal wird heute sterben. Im Interesse der nationalen Einheit, würden Sie bitte ihre Augen (und Ohren) öffnen und anfangen, nach einem Plan B Ausschau zu halten". Premierministerin May steht vor einer krachenden Niederlage - da ist sich die britische Presse einig. Einige Blätter versuchen noch, die Abgeordneten mit einem flehenden Appell zu erreichen. Hier geht es zur Presseschau. http://www.spiegel.de/politik/ausland/brexit-presseschau-zur-abstimmung-ueber-theresa-mays-brexit-deal-a-1248080.html Brexit-Abstimmung 1/15/19 11:35 AM Max Holscher Ein kurzer Überblick zu den wichtigsten Brexit-Fragen. Was steht im Abkommen? Der Austrittsvertrag regelt Hunderte Fragen der Trennung. Für die EU sind drei Punkte zentral: Die EU-Bürger in Großbritannien und die Briten in der EU können mit einem gesicherten Rechtsstatus so weiterleben wie bisher; Großbritannien sagt Zahlungen an die EU von geschätzt etwa 45 Milliarden Euro zu; und die Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland bleibt offen. Im Gegenzug bekommt Großbritannien eine Übergangsfrist bis mindestens Ende 2020 und langfristig eine enge Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft mit der EU. Warum ist der Widerstand in Großbritannien dagegen so groß? EU-freundlichen Abgeordneten ist der Plan von Premierministerin Theresa May für die künftigen Beziehungen zu vage. Sie wollen eine engere Bindung an die EU. Strenge Brexit-Befürworter und die nordirische Regionalpartei DUP rebellieren indes gegen die Garantie für eine offene Grenze in Irland, die politische Spannungen dort abwenden soll. Nach dem Abkommen bleibt Großbritannien als Ganzes in einer Zollunion mit der EU, bis eine bessere Lösung gefunden ist, für Nordirland gelten einige Sonderregeln. Britische Kritiker warnen dennoch, Großbritannien kette sich damit auf Dauer an die EU. Was passiert ohne Deal? Es gäbe keine Übergangsfrist und keine Abmachungen. Nach den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) müssten Zölle erhoben und somit die Grenzen kontrolliert werden. Die Folge wären Staus, Lieferengpässe und die Unterbrechung von Produktionsketten. EU-Bürger in Großbritannien hätten erstmal keine Rechtsansprüche. Im EU-Haushalt 2019 risse ein Milliardenloch auf. Brexit-Abstimmung 1/15/19 11:23 AM Max Holscher Warum ist die Situation eigentlich so kompliziert? Das liegt vor allem an der Irland-Frage . Bei den Austrittsverhandlungen hatte Brüssel auf einen sogenannten Backstop beharrt. Dabei handelt es sich um eine Notlösung: Sollten sich London und die EU in den weiteren Gesprächen bis Ende 2020 nicht auf ein Freihandelsabkommen einigen, bliebe Großbritannien in der EU-Zollunion und Nordirland im Binnenmarkt. Auf diese Weise soll eine harte Grenze auf der irischen Insel vermieden werden. Vor allem die Brexit-Hardliner betonen jedoch, das Vereinigte Königreich könnte so auf ewig an die EU gekettet bleiben. Außerdem fürchten sie um die Einheit Großbritanniens, sollte es für Nordirland eine Sonderregelung geben. Mehr dazu lesen Sie in dem dem Bericht meines Kollegen Kevin Hagen. http://www.spiegel.de/politik/ausland/brexit-theresa-may-laesst-ueber-eu-deal-abstimmen-die-hintergruende-a-1247961.html