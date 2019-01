Abstimmung im Unterhaus Debakel oder Überraschung?

Es sind entscheidende Stunden für Großbritannien und Premierministerin Theresa May. Nach monatelangen Verhandlungen stimmt das Unterhaus über den von ihr ausgehandelten Brexit-Vertrag mit der EU ab. Seit frühem Mittag debattieren die Abgeordneten bereits - ab 21 Uhr wird mit einer Entscheidung gerechnet. Britische Medien berichten, dass Dutzende Politiker ihrer eigenen Partei gegen den Deal stimmen wollen. Mit einer Mehrheit wird deshalb nicht gerechnet.

"Ich glaube mit jeder Faser meines Seins, dass der Kurs, den ich vorgegeben habe, der richtige für unser Land und unser ganzes Volk ist", hatte May nach der Vorstellung des Abkommens im November gesagt. Doch es ist ihr nicht gelungen, eine Mehrheit der Parlamentarier auf diesen Kurs einzuschwören. May steht damit womöglich vor dem Scherbenhaufen ihrer Politik.

Was Sie vor der Abstimmung wissen müssen - der Überblick.

Die unwahrscheinliche Mehrheit

Rückblick: Eigentlich hätten die Abgeordneten schon am 11. Dezember über das Austrittsabkommen abstimmen sollen. Doch May verschob den Termin kurzfristig - sie sah damals keine Chance auf eine Mehrheit. Die zusätzlichen Wochen haben ihre Situation aber nicht verbessert. Eine Mehrheit für das von May ausgehandelte Abkommen gilt als unwahrscheinlich.

Denn Abgeordnete aus allen Parteien lehnen den Deal ab: Etwa 100 Mitglieder ihrer eigenen Fraktion haben sich dagegen ausgesprochen. Zwar sollen einige konservative Zweifler inzwischen doch für den Vertrag stimmen wollen. In die Ablehnungsfront reihen sich aber noch die meisten Abgeordneten der oppositionellen Labour-Partei, der schottischen SNP und der Liberaldemokraten.

May benötigt 320 Stimmen für ihren Deal im Unterhaus. Das Bündnis ihrer Tories mit der nordirischen DUP kommt auf 326 Sitze.

Wie angekratzt ihr Standing in der Partei ist, bekam sie bereits im Dezember zu spüren: Beim fraktionsinternen Misstrauensvotum der Konservativen stimmten 117 der 316 Tory-Abgeordneten gegen die Parteichefin.

May hatte die Abgeordneten am Montag in einer Rede noch einmal nachdrücklich vor einer Ablehnung des Vertrags gewarnt. Das Abkommen sei "nicht perfekt" und "ein Kompromiss", räumte sie ein. "Aber wenn die Geschichtsbücher geschrieben werden, werden die Menschen auf die Entscheidung dieses Parlaments blicken und fragen: Haben wir das Votum des Volkes befolgt, die Europäische Union zu verlassen?

Video SPIEGEL ONLINE

Die irische Grenze als Kernproblem

Der größte Kritikpunkt von Mays Gegnern ist die im Vertragsentwurf formulierte Not-Lösung für die Grenze zu Irland.

Bei den Verhandlungen hatte Brüssel auf einen sogenannten Backstop beharrt. Dabei handelt es sich um eine Notlösung: Sollten sich London und die EU in den weiteren Gesprächen bis Ende 2020 nicht auf ein Freihandelsabkommen einigen, bliebe Großbritannien in der EU-Zollunion und Nordirland im Binnenmarkt. Auf diese Weise soll eine harte Grenze auf der irischen Insel vermieden werden (mehr dazu lesen Sie hier).

Vor allem die Brexit-Hardliner betonen jedoch, das Vereinigte Königreich könnte so auf ewig an die EU gekettet bleiben. Außerdem fürchten sie um die Einheit Großbritanniens, sollte es für Nordirland eine Sonderregelung geben.

Misstrauensvotum, Neuwahlen, Nachverhandlungen - die Szenarien

Die Abstimmung dürfte das Vereinigte Königreich und die EU tiefer in die Krise stürzen: Möglich sind ein neuer Anlauf im Parlament, ein Misstrauensvotum gegen May, ein chaotischer EU-Austritt - oder gar eine Abkehr vom Brexit.

Nach einer Abstimmungsniederlage ist May nach einem vergangene Woche angenommen Parlamentsantrag verpflichtet, binnen drei Tagen einen "Plan B" vorzulegen.

Fällt ihre Niederlage nicht zu krachend aus, könnte sie versuchen, weitere Zugeständnisse von der EU zu bekommen und dann einen zweiten Anlauf zur Annahme des Brexit-Vertrags zu nehmen. Mehrere EU-Länder machten aber bereits deutlich, nicht nachverhandeln zu wollen. Bekommt May den Deal trotz aller Versuche nicht durchs Parlament, droht am 29. März 2019 ein chaotischer EU-Austritt ohne Abkommen.

Die oppositionelle Labour-Partei will im Fall einer Ablehnung "bald" ein Misstrauensvotum gegen May beantragen, wie Oppositionsführer Jeremy Corbyn angekündigt hatte. Laut Medienberichten könnte dies bereits am Mittwoch der Fall sein. Sollte May bei einem Misstrauensvotum durchfallen, hätte das Unterhaus 14 Tage Zeit, eine neue Regierungsmehrheit zustande zu bringen. Andernfalls muss es Neuwahlen geben.

EU-freundliche Abgeordnete wollen mit einem Nein zu dem Vertrag ein zweites Referendum durchsetzen. Viele Brexit-Hardliner in Mays Partei wollen dagegen lieber einen ungeordneten EU-Austritt als den ausgehandelten Vertrag.