Britischer Außenminister Hunt warnt vor "versehentlichem" Brexit ohne Deal

Er ist erst seit Kurzem Außenminister, doch beim Brexit gibt es keine Schonfrist für Jeremy Hunt. Kein Wunder, schließlich ist sein Vorgänger Boris Johnson gerade deshalb zurückgetreten, weil es endlich Bewegung in der Londoner Politik gegeben hatte: Die britische Regierung hat ihre Verhandlungsposition gegenüber der Europäischen Union festgezurrt - eine Position, die Hardliner Johnson zu weich, für Brüssel wiederum kaum tragbar scheint.

Hunt sieht deshalb nun seine Aufgabe offenbar darin, die EU unter Druck zu setzen. Kürzlich echauffierte er sich über die "Arroganz der EU", dann forderte er "mehr Flexibilität" in den Verhandlungen. Jetzt warnte Hunt Brüssel davor, dass es am Ende gar kein Abkommen geben könnte - "aus Versehen" ("by accident").

Der Minister äußerte sich während eines Besuchs bei seinem Amtskollegen Heiko Maas in Berlin. Er wies auf mögliche wirtschaftliche und politische Schäden auf beiden Seiten hin. Konkret sagte Hunt, es gebe nun "ein sehr reales Risiko eines Brexits ohne Abkommen". Hunt sagte, die Europäische Kommission warte darauf, dass London nachgebe. "Aber das wird nicht passieren."

Streit um vier Grundfreiheiten

Die britische Regierung hatte Mitte Juli ihren Plan für den EU-Austritt in einem Weißbuch veröffentlicht. EU-Chefunterhändler Michel Barnier hatte daraufhin gesagt, das Dokument könne in Teilen eine Basis für konstruktive Verhandlungen bieten. Allerdings hakt es in entscheidenden Fragen weiterhin.

So will London die Zuwanderung aus der EU streng begrenzen und peilt auch einen selektiven Zugang zum Binnenmarkt an. Der Handel mit Waren soll ohne Hindernisse weitergehen, die Dienstleistungen sollen jedoch außen vor bleiben.

Die EU will jedoch den gemeinsamen Binnenmarkt und die Zollunion schützen. Zentraler Bestandteil sind die vier Grundfreiheiten: der freie Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen. Immer wieder hatte Barnier betont, man werde britisches Rosinenpicken an dieser Stelle nicht akzeptieren.

Deutschlands Außenminister Maas nannte das Weißbuch einen wichtigen Beitrag, um "Schritt für Schritt zu einem geordneten Brexit zu kommen". Man sei aber noch nicht in allen Punkten zu einem Ergebnis gekommen. Beide Politiker betonten, dass ihnen auch nach einem Brexit an einer engen und freundschaftlichen Partnerschaft gelegen sei. Die Beziehungen könnten jedoch einen Riss bekommen, sollte der Brexit ungeordnet verlaufen, warnte Hunt. In Großbritannien würde sich die Einstellung einer ganzen Generation gegenüber der EU ändern, was der Partnerschaft schaden würde.