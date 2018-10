Großbritannien Johnson will Brexit um ein halbes Jahr verschieben

Am 29. März 2019 soll Großbritannien aus der Europäischen Union austreten. Doch die Verhandlungen gestalten sich zäh, ein Abkommen zwischen EU und Großbritannien ist nicht in Sicht. Ex-Außenminister Boris Johnson übt deshalb weiter Kritik an dem Brexit-Kurs von Premierministerin Theresa May. Johnson würde den Austritt um mindestens sechs Monate verschieben, sollte er Regierungschef werden, berichtete die Zeitung "Sun".

Er habe demnach einigen Ministern aus dem Kabinett, das er aus Protest gegen Mays Brexit-Vorschläge vor drei Monaten verlassen hatte, seine Vorstellungen in Privatgesprächen dargelegt.

Führende Vertreter der britischen Regierung hatten zuletzt zur Unterstützung von Mays Austrittsplänen aufgefordert. Doch die Partei ist zerstritten.

Labour-Partei hält Option für Referendum offen

Der Termin für einen Austritt aus der EU steht bereits seit eineinhalb Jahren fest, doch die Verhandlungen stocken. Die oppositionelle Labour-Partei hatte mehrfach ein zweites Referendum vorgeschlagen. May ist aber dagegen.

Mays Brexit-Pläne stoßen auch bei den 27 EU-Partnern auf Ablehnung. Die Verhandlungen seien noch weit entfernt von der Realität, sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bei einem Forum in Freiburg. "Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Briten denken, wir würden Großbritannien verlassen. Es ist genau umgekehrt."

Erst jetzt würden viele Briten und auch einige Minister feststellen, wie viele Fragen der Austritt aus der EU aufwerfe. Sollten die Gespräche scheitern, könnten beispielsweise britische Flugzeuge nicht mehr auf dem europäischen Festland landen, sagt Juncker. "Das hätte man denen sagen müssen."