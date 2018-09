Brexit-Verhandlungen Johnson wirft May-Regierung Kapitulation vor

Großbritanniens Ex-Außenminister Boris Johnson hat Regierungschefin Theresa May vorgeworfen, sie gehe mit "wehender weißer Fahne" in die Gespräche mit EU-Verhandlern über den Austritt aus der Union.

Johnson verglich die Gespräche mit einem Boxkampf - und ein Niederschlag sei hierbei für Großbritannien "unausweichlich", schrieb Johnson am Montag in der Tageszeitung "Telegraph".

Es war nicht Johnsons erster Frontalangriff gegen May und ihre Vorstellung vom EU-Austritt: Regelmäßig greift er in Zeitungskolumnen die Regierungschefin und ihre Brexit-Politik an. Noch als Kabinettsmitglied warnte er vor einem "Klopapier-Brexit" ("weich, nachgiebig, und scheinbar unendlich lang"). Dann schrieb er Ende Juli, May habe alles "Verhandlungskapital verbrannt".

May beharrt auf Freihandelszone

Regierungschefin May hatte in der Sonntagsausgabe des "Telegraph" ihren Brexit-Plan erneut verteidigt. Dieser war mit ein Grund gewesen, warum Johnson und Brexit-Minister David Davis im Juli ihr Kabinett verlassen hatten. Sie werde nicht von ihrer Forderung nach einer Freihandelszone mit der EU nach dem Brexit abrücken, schrieb May.

"Ich werde mich nicht dazu drängen lassen, Kompromisse bei den Vorschlägen von Chequers zu machen, die nicht in unserem nationalen Interesse sind", schrieb May. Auf dem Regierungslandsitz in Chequers hatte Mays Kabinett ihre Verhandlungslinie für die Endphase der Brexit-Gespräche festgelegt.

Was Johnson und weiteren Brexit-Hardlinern von Mays Konservativen im Unterhaus wie eine Kapitulation erscheint, wird in Brüssel genau gegensätzlich wahrgenommen. Michel Barnier, EU-Verhandlungsführer hatte ebenfalls am Sonntag erklärt, einen privilegierten Zugang zum Binnenmarkt bei eingeschränkter Freizügigkeit und weiteren britischen Vorbehalten solle es nicht geben. "Das wäre das Ende des Binnenmarktes und des europäischen Projekts", sagte Barnier der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Die Briten hatten sich in einem Volksentscheid im Juni 2016 für den Austritt aus der EU ausgesprochen. Am 30. März 2019 soll der Austritt erfolgen. Die Verhandlungen zwischen London und Brüssel sollen bis zum EU-Gipfel im Oktober abgeschlossen sein, damit die Parlamente beider Seiten ausreichend Zeit für die Ratifizierung des Vertrags haben.