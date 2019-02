Visagebühren nach Brexit Briten müssen für EU-Reisen womöglich 60 Euro zahlen

Britische Touristen, die in die EU reisen, werden womöglich bald eine Visagebühr von 60 Euro bezahlen müssen. Das berichtet der "Guardian".

Die EU-Staaten wollten britischen Staatsbürgern eigentlich auch nach dem Brexit die visafreie Einreise ermöglichen - selbst wenn es nicht zur Unterzeichnung eines Austrittsvertrags kommen sollte.

Doch der Teufel steckt im Detail. Denn in einer entsprechenden EU-Visa-Verordnung wird das britische Gibraltar in einer Fußnote als "Kolonie" bezeichnet. Die Formulierung wurde auf Wunsch der spanischen Regierung eingebaut - alle anderen 26 Regierungen der EU (außer Großbritannien) stimmten dem Vorschlag zu.

Das Europäische Parlament hingegen hat die Visa-Verordnung am Mittwochmorgen abgelehnt - wegen der umstrittenen Gibraltar-Fußnote. Damit steht die gesamte Reiseregelung für die Briten auf der Kippe.

"Ein Spiel mit dem Feuer"

Gibraltar war schon während der Verhandlungen zum Brexit-Vertrag einer der schwierigsten Punkte. Der Felsen im Süden der iberischen Halbinsel gehört seit 1713 zu Großbritannien, wird aber von Spanien regelmäßig zurückgefordert. Madrid sieht es als sein Recht an, auf bilateraler Ebene mit Großbritannien über die Zukunft Gibraltars zu verhandeln, wodurch es bei den Brexit-Verhandlungen de facto ein Vetorecht gehabt hätte.

Abgeordnete des Europäischen Parlament kritisieren das Insistieren der spanischen Regierung, bei Gibraltar von einer britischen Kolonie zu sprechen. Den tschechischen Parlamentarier Petr Ježek zitiert der "Guardian" mit den Worten, Spanien "spielt mit dem Feuer" - und das ausgerechnet kurz vor dem geplanten Austrittstermin Großbritanniens. Das EU-Parlament schlägt nun vor, den entsprechenden Absatz einfach mit einer Formulierung zu ersetzen, wonach es eine "Kontroverse zwischen Großbritannien und Spanien" gebe.

"Völlig unangemessen"

Wie der "Guardian" weiter berichtet, gehe die britische Regierung davon aus, dass man die Verordnung letztlich rechtzeitig beschließen werde. Eine Gefahr für britische Staatsbürger, künftig mit Schengen-Visa in die EU einreisen zu müssen, sehe man nicht. "Gibraltar ist keine Kolonie", sagte eine Sprecherin der Regierung in London und kritisierte die Formulierung als "völlig unangemessen".

Die Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union sind weiterhin festgefahren. Ein Treffen der britischen Premierministerin Theresa May mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker endete am Mittwoch mit der Ankündigung, dass sich beide vor Ende Februar erneut treffen wollen. Dabei drängt die Zeit: Schon am 29. März will Großbritannien die EU verlassen - und noch immer ist kein Konsens beim Austrittsvertrag in Sicht.

May deutete den Stand der Dinge in einem Fernsehstatement positiv und sagte: "Wir haben Fortschritte gemacht." Brexit-Minister Stephen Barclay und Justizminister Geoffrey Cox kämen bereits am Donnerstag zu weiteren Gesprächen nach Brüssel. Unabhängig davon hat auch der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn für Donnerstag einen Besuch bei EU-Unterhändler Michel Barnier angekündigt.