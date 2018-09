Umfrage zum EU-Austritt Briten sehen Brexit skeptischer

Düstere Aussichten: Exakt sechs Monate vor dem Brexit schätzen die meisten Briten die Zukunft ihres Landes schlechter ein als beim Referendum vor zwei Jahren. Das geht aus einer am Samstag veröffentlichten Umfrage im Auftrag des Nachrichtensenders Sky News hervor.

Demnach sind

56 Prozent der Befragten der Ansicht, dass die Scheidung von der Europäischen Union schlimmere Folgen haben wird, als sie bei der Abstimmung dachten.

Nur neun Prozent gehen von einem besseren Ausgang aus,

26 Prozent änderten ihre Meinung nicht.

Auch unter denen, die 2016 für den Brexit gestimmt haben, hat sich die Stimmung inzwischen erheblich verschlechtert:

43 Prozent von ihnen gehen mittlerweile nicht mehr von so positiven Folgen für das Vereinigte Königreich aus wie beim Referendum.

Nur 15 Prozent sehen die Zukunft ihres Landes rosiger als damals. Bei 34 Prozent der verschlechtert.

Bei 34 Prozent der Brexit-Wähler veränderte sich die Einstellung nicht.

Für die repräsentative Umfrage hat das Institut Sky Data am 10. und 11. September 1070 Briten befragt.

May vor Parteitag unter Druck

Großbritannien wird nach der bisherigen Planung am 29. März 2019 die EU verlassen. Die Verhandlungen zwischen London und Brüssel kommen jedoch nicht voran. Es droht daher ein Austritt aus der Staatengemeinschaft ohne Abkommen; dies würde die Wirtschaft aber erheblich treffen.

Premierministerin Theresa May steht wegen ihres Brexit-Kurses erheblich unter Druck - auch in den eigenen Reihen. Auf dem viertägigen Parteitag der Konservativen, der an diesem Sonntag in Birmingham beginnt, muss sie sich ihren Widersachern stellen - darunter Ex-Außenminister Boris Johnson, der ehemalige Brexit-Minister David Davis und der einflussreichen parlamentarische Hinterbänkler Jacob Rees-Mogg. Sie alle fordern einen klaren Bruch mit Brüssel und scharen viele Brexit-Hardliner hinter sich. Johnson wird am Dienstag in Birmingham eine Rede halten - einen Tag vor der Premierministerin.

May will eine Freihandelszone mit der EU für Waren, aber nicht für Dienstleistungen wie Bankgeschäfte. Ein Knackpunkt beim Brexit ist auch die Ausgestaltung der Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland. Die Ex-Bürgerkriegsregion gilt als sehr fragil. Derzeit ist die Grenze im grünen Hügelland unsichtbar.

Britische Zeitungen spekulierten, dass May auf dem Parteitag ein anderes Thema in den Fokus rücken könnte, um die Wogen zu glätten: Sie soll demnach eine harte Linie gegen EU-Einwanderer ankündigen.