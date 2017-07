Brexit-Verhandlungen Barnier sieht noch keine Lösung für EU-Bürger

Die Europäische Union und Großbritannien sind von einer Annäherung noch ein ganzes Stück entfernt. Das betonte EU-Chefunterhändler Michel Barnier in Brüssel. Vor allem bei den künftigen Rechten britischer und EU-Bürger im jeweils anderen Hoheitsgebiet sei es bei "grundsätzlichen Meinungsunterschieden" geblieben, sagte Barnier. "Wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir Kompromisse schließen."

Die Brexit-Verhandlungen sollen eine möglichst reibungslose Trennung Großbritanniens von der EU im März 2019 ermöglichen. Am Ende soll ein Austrittsabkommen stehen.

Der britische Brexit-Minister David Davis sagte, er sei ermutigt durch die Gespräche. Allerdings sind viele Fragen offen: Zum Beispiel jene nach den Bleiberechten der 3,2 Millionen EU-Bürger in Großbritannien und der 1,2 Millionen Briten in der EU. Das britische Angebot, wonach EU-Bürger einen speziellen Status erhalten sollen, wies EU-Ratspräsident Donald Tusk als unzureichend zurück. Das EU-Parlament nahm es gar zum Anlass für eine Vetodrohung gegen das gesamte Austrittsabkommen.

Ungeklärt ist unter anderem, welches Gericht die Rechte der EU-Bürger auf der Insel garantiert. Die EU sieht den Europäischen Gerichtshof als zuständig an, London lehnt dies ab.

Weitere zentrale Punkte der Verhandlungen sind die Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Staat Irland sowie die britischen Finanzverpflichtungen gegenüber der EU. Davis, der mit einer Delegation von 98 Mitarbeitern nach Brüssel gereist war, lobte insbesondere "eine gute Diskussion" zum künftigen Status der britischen Provinz Nordirland. Es bleibe insgesamt aber noch viel zu besprechen.

Die zweite Gesprächsrunde ist für Ende August geplant. Dann will Barnier von der britischen Seite Klarheit in den Kernfragen. Erst wenn sie gelöst sind, will die EU über ein Handelsabkommen mit Großbritannien verhandeln.