Brexit-Strategie Britische Minister plädieren für zeitlich begrenzte Übergangsphase

Die Meinungsverschiedenheiten in der britischen Regierung über die Strategie beim EU-Austritt sind offenbar beigelegt. Die Protagonisten beider Lager, Schatzkanzler Philip Hammond und Handelsminister Liam Fox, sprachen sich in einem gemeinsamen Artikel in der Zeitung "Sunday Telegraph" für eine zeitlich "nicht unbegrenzte" Übergangsphase nach Vollzug des Brexit im März 2019 aus. Die Übergangsphase, deren Dauer nicht genauer spezifiziert wird, dürfe jedoch nicht auf eine EU-Mitgliedschaft "durch die Hintertür" hinauslaufen.

Großbritannien werde in dieser Zeit "außerhalb der EU-Zollunion" sein und nicht mehr an die EU-Verträge gebunden sein, heißt es. Der Betrieb an den Grenzen müsse jedoch reibungslos funktionieren. Außerdem müsse es Unternehmen weiter möglich sein, auch Mitarbeiter aus EU-Ländern zu rekrutieren. Die Übergangsphase solle der Wirtschaft "größere Sicherheit" geben.

Schatzkanzler Hammond gilt als Pro-Europäer in der Regierung von Premierministerin Theresa May, Fox dagegen als leidenschaftlicher Brexit-Befürworter. Die EU-Gegner befürchten, der Kurs Hammonds könnte darauf hinauslaufen, dass sich auch nach dem für 2019 geplanten Austritt in Streitfragen wie der Einwanderung nichts Grundlegendes ändert. Sie fordern daher einen raschen Brexit.

Positionspapiere sollen veröffentlicht werden

Die britische Regierung will in den nächsten Tagen eine Reihe von "detaillierten Positionspapieren" für die Brexit-Verhandlungen veröffentlichen. In ihnen gehe es sowohl um die Trennung Großbritanniens von der Europäischen Union als auch um die künftige Partnerschaft zu der Staatengemeinschaft, teilte das Brexit-Ministerium am Sonntag in London mit. Die Papiere zeigten, dass Großbritannien die Verhandlungen mit Brüssel ausweiten wolle.

Ein wichtiges Thema soll darin die künftige EU-Außengrenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland sein. Sie könnte, so wird in beiden Ländern befürchtet, zu wirtschaftlichen Einbußen führen und alte Wunden in der ehemaligen Bürgerkriegsregion aufreißen. Derzeit ist die Grenze im Hügelland nahezu unsichtbar.

Ein weiteres Topthema bei den Verhandlungen sind die Bleiberechte von rund 3,2 Millionen EU-Bürgern im Vereinigten Königreich und 1,2 Millionen Briten in der EU.

Heftig gestritten wird auch um die finanziellen Forderungen Brüssels an Großbritannien von bis zu 100 Milliarden Euro.

Bislang verliefen die Verhandlungen zum Austritt Großbritanniens aus der EU zäh und ohne Ergebnis. Brüssel verlangt von London bis Ende August Klarstellungen zu allen wichtigen Brexit-Fragen. Der britische Brexit-Minister David Davis forderte hingegen, die EU solle sich bei ihren Positionen bewegen.