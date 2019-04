Presseschau zur Brexit-Abstimmung "Alles zurück auf Anfang"

Das Brexit-Chaos geht in eine weitere Runde: Bereits zum zweiten Mal hat das britische Parlament über Alternativen zum EU-Austrittsabkommen von Premierministerin Theresa May abgestimmt. Und ebenfalls zum zweiten Mal hat kein Vorschlag eine Mehrheit bekommen.

Kommt das Parlament auch in den kommenden Tagen nicht zu einer Einigung, drohen ein Austritt ohne Abkommen am 12. April oder eine erneute Verschiebung des EU-Austritts. (Lesen Sie hier, wie es in den kommenden Tagen weitergeht) In Anbetracht dieser Entwicklungen oder Nicht-Entwicklungen sieht sich wohl so mancher Briten im ewigen Brexit-Kreislauf gefangen. Das zumindest legt ein Blick auf die aktuellen Titelseiten britischer Zeitungen nahe.

"Alles zurück auf Anfang" heißt es beispielsweise bei der "Daily Mail". Die erneute ergebnislose Abstimmung bezeichnet das Blatt als "Farce". Die nun von May einberufene fünfstündige Kabinettssitzung sei die "Mutter aller Kabinettssitzungen", zitiert die "Daily Mail" eine anonyme Quelle.

Die Londoner Zeitung "i" scheint zumindest noch auf einen Scherz zu hoffen und titelt "April, April". Der "Daily Express" ergreift Partei für die Brexit-Befürworter. "Wir haben für den Brexit gestimmt und alles was ihr sagt, ist nein" heißt es im Titel des Blattes. "Nach einer weiteren Nacht der Farce in Westminister, nur zehn Tage bevor Großbritannien die EU verlassen wird" sieht das Blatt Großbritannien im Limbo gefangen.

Der "Guardian" setzt auf nackte Tatsachen und zeigt knapp bekleidete Demonstranten auf dem Titel. Dazu kündigt das Blatt "Krisengespräche bei Nummer 10" an. Nummer 10 ist eine Anspielung auf Theresa May. Das Haus Downing Street 10 ist der offizielle Wohnsitz britischer Premierminister. Nach der gescheiterten Abstimmung befinde sich das Parlament "in einer Sackgasse" heißt es beim "Guardian" weiter. Obwohl May ihr Kabinett nun zu einem fünfstündigen Showdown einberufen habe, sei unklar, wie sie nun weitermachen wolle.

"Die Abgeordneten haben sich für nichts entschieden", heißt es beim "Daily Mirror". In einer weiteren Nacht der Verzweiflung und Uneinigkeit sei es zu chaotischen Szenen im Parlament gekommen. Als Stimme der Vernunft habe sich Labour-Führer Jeremy Corbyn dabei herausgetan. Die Schuld für die gescheiterte Abstimmung sieht der "Daily Mirror" bei May. Es sei ihr heilloses Durcheinander gewesen, dass vergangene Nacht für Krach gesorgt habe.

Die "Times" sieht in der jüngsten Brexit-Abstimmung hingegen etwas Positives für May. Sie könnte "eine weitere Abstimmung über ihren Deal nun mit Parlamentswahlen verknüpfen" schreibt das Blatt.

Auf dem Titelblatt der "Financial Times" wird die erneute Abstimmung nicht mal mehr erwähnt. Dort beschäftigt man sich auf der ersten Seite mit anderen Themen.