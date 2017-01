EU-Austritt Britische Regierung legt Brexit-Gesetz vor

Großbritannien geht den nächsten Schritt in Richtung Austritt aus der Europäischen Union: Die Regierung hat dem Parlament in London einen Gesetzentwurf für den Antrag auf ein Ausscheiden aus der EU vorgelegt. Darin heißt es knapp "die Premierministerin darf die Absicht des Vereinigten Königreichs zum Austritt aus der EU, gemäß Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union bekannt geben". Die zweite Lesung soll bereits am kommenden Dienstag stattfinden.

Mit dem Gesetz soll das britische Parlament Regierungschefin Theresa May ermächtigen, der EU den Austrittswunsch des Vereinigten Königreichs mitzuteilen. Eigentlich wollte May vermeiden, dass der Brexit im Parlament zur Abstimmung steht: Sie war der Auffassung, dass Artikel 50 des Lissabon-Vertrags der EU für ein Ausscheiden aus der Union direkt von der Regierung aktiviert werden kann.

Am Freitag hatte der Oberste Gerichtshof Großbritanniens entschieden, dass das britische Parlament dem Antrag zustimmen muss, bevor die Brexit-Verhandlungen beginnen können. Die Richter urteilten aber, dass der EU-Austritt ein solch massiver Eingriff in das britische Recht bedeutet, dass unbedingt das Parlament angehört werden muss.

Debattiert wird der Gesetzesentwurf im Unterhaus des Parlaments erstmals am 31. Januar. Auch wenn es unter den Konservativen Kritik am EU-Austritt gibt, wird damit gerechnet, dass May für den Austritt eine Mehrheit erhält. Entschiedene Gegner sind die Liberalen und die Labour Party. Sie werden die Debatte zu Attacken auf die Regierung nutzen und versuchen, die Entscheidung über die Aktivierung von Artikel 50 hinauszuzögern.

Zeitplan unklar

Die Beratungen darüber sollten bis zum 8. Februar abgeschlossen sein, sagte der konservative Fraktionschef David Lidington. Anschließend muss der Gesetzentwurf noch dem Oberhaus vorgelegt werden. Wann genau das Gesetz in Kraft treten kann, ist noch unklar.

Nach einem Bericht der "Financial Times" soll das Gesetz für die Austrittserklärung bis Mitte März verabschiedet werden. Ein Sprecher des Parlaments sprach von einer "Spekulation". Es sei unmöglich, den Zeitpunkt jetzt zu bestimmen, sagte er. Mehrere Abgeordnete der Opposition hatten sich zuvor darüber beschwert, der Zeitplan sei zu kurz bemessen. Regierungsvertreter hatten das zurückgewiesen.

Die Briten hatten im Juli 2016 mit knapper Mehrheit für einen Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Nun will die britische Regierung den Auftrag des Volkes umsetzen.