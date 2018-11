EU-Austritt Britische Regierung verkündet Einigung auf Text für Brexit-Abkommen

London und Brüssel haben sich in den Brexit-Gesprächen womöglich auf einen Entwurf für den Ausstiegsvertrag geeinigt. Das zumindest teilte die Regierung in London mit. Von EU-Seite gibt es dafür bisher keine Bestätigung. Das britische Kabinett werde am Mittwochnachmittag zusammenkommen und über den Text der Einigung beraten, teilte das Büro der britischen Premierministerin Theresa May mit.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, der Entwurf enthalte einen Lösungsvorschlag für die Frage der irischen Grenze. Es werde eine Absicherung geben, die die Rückkehr von Kontrollen an der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland nach dem Brexit vermeiden soll. Der Punkt würde Großbritannien zusammen mit Nordirland vorübergehend in einer Zollunion mit der EU halten - und Nordirland im EU-Binnenmarkt. Die Frage ist bislang der größte Streitpunkt in den Verhandlungen über den EU-Austritt von Großbritannien im März 2019.

Die EU-Kommissare wurden am Mittwoch bei ihrer Sitzung im EU-Parlament in Straßburg über den Stand der Verhandlungen informiert. Von einem Durchbruch oder einer Einigung sei dort allerdings keine Rede gewesen, hieß es anschließend aus Kommissionskreisen. Es gebe nach wie vor Hindernisse bei den Gesprächen.

Nach dem Treffen des britischen Kabinetts am Donnerstag werde man die Lage bewerten, erklärte ein Kommissionssprecher.

Wenn das Kabinett dem Deal zustimmt, ist allerdings noch längst nicht entschieden, ob es auch tatsächlich zum EU-Austritt kommt. In London muss das Abkommen auch das Parlament passieren, dort steht die Regierung derzeit heftig unter Beschuss. Auch in der EU stünde noch eine Ratifizierung durch Europaparlament und EU-Ministerrat aus

In Kürze mehr auf SPIEGEL ONLINE.