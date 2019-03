EU-Austritt Britisches Parlament lehnt Mays Brexit-Vertrag erneut ab

Zum dritten Mal hat das britische Unterhaus einen Vorschlag für einen Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May abgelehnt. 344 Abgeordnete stimmten gegen Mays Vorschlag. 286 waren dafür. Die Abgeordneten hatten nur über einen Teil des EU-Austrittsabkommens abgestimmt.

Nach der Ablehnung des Brexit-Vertrags berief Ratschef Donald Tusk einen EU-Sondergipfel für den 10. April ein. Das teilte Tusk auf Twitter mit.

Die Briten müssen sich nun bis zum 12. April überlegen, was sie wollen: doch noch einen Deal, einen Austritt ohne Abkommen, gar keinen Brexit - oder einen langen Aufschub. Ursprünglich wollte Großbritannien die EU bereits an diesem Freitag verlassen.

Für den Fall eines Erfolgs bei der heutigen Abstimmung hatte May ihren baldigen Rücktritt in Aussicht gestellt. Doch auch eine weitere Verschiebung des EU-Austritts wollte sie eigentlich nicht verantworten. Theoretisch könnte May einen weiteren Versuch unternehmen, ihr Brexit-Abkommen durchs Parlament zu bringen. Doch der Druck auf die Regierungschefin ist inzwischen hoch.

Die Abgeordneten arbeiten bereits auf eigene Faust an einem Plan B zu Mays Brexit-Deal. Am Montag soll das Parlament eine zweite Runde an Testabstimmungen über Alternativen zu dem Abkommen abhalten. Bei der ersten Runde hatten sich die Parlamentarier noch nicht auf eine Option einigen können - alle acht zur Abstimmung stehenden Vorschläge wurden abgelehnt. Die meisten Ja-Stimmen entfielen dabei auf ein zweites Referendum über den EU-Austritt und auf den Vorschlag, nach dem Ausscheiden in einer Zollunion mit der EU zu bleiben.