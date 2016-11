Urteil Britisches Parlament muss bei Brexit mitbestimmen

Das britische Parlament muss bei der Entscheidung über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ein Mitspracherecht erhalten. Der Londoner High Court gab am Donnerstag einer Klage gegen einen Alleingang der Regierung statt. Die konservative Premierministerin Theresa May hatte es abgelehnt, die Parlamentarier über einen Ausstieg aus der EU abstimmen zu lassen.

Die Regierung zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung. Sie will vor dem Obersten Gerichtshof in Berufung gehen. Der Supreme Court hat dafür Anfang Dezember bereits einige Tage freigehalten.

May hatte zuletzt angekündigt, die Gespräche über den EU-Austritt im Frühjahr aufnehmen zu wollen. Sie plane, das formale Austrittsverfahren nach Artikel 50 des EU-Vertrags bis Ende März einzuleiten, so May. Die Austrittsverhandlungen müssen nach spätestens zwei Jahren abgeschlossen sein, Großbritannien würde die EU also voraussichtlich bis Anfang 2019 verlassen.

Dieser Zeitplan für den Austrittsprozess könnte sich nun verzögern. Die große Mehrheit der Parlamentarier hatte sich vor dem Referendum im Juni gegen den Brexit ausgesprochen. Es gilt aber als unwahrscheinlich, dass sie das Ergebnis der Volksabstimmung kippen. Eine knappe Mehrheit der Briten hatte sich für den Austritt des Landes aus der EU ausgesprochen.

Als Klägerin gegen die Brexit-Strategie der Regierung trat unter anderem die Investmentmanagerin Gina Miller auf. Sie hatte argumentierte, das Parlament dürfe bei so einer weitreichenden Entscheidung nicht umgangen werden.

May hingegen argumentiert, eine öffentliche Debatte über die Brexit-Strategie der Regierung schade ihrer Verhandlungsposition in Brüssel. Sie werde den der Stand der Verhandlungen nicht ständig kommentieren.