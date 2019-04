Bei der zweiten Abstimmung um eine Alternative zum Austrittsabkommen von Premierministerin Theresa May hat wieder kein Vorschlag im britischen Unterhaus eine Mehrheit bekommen. Die Abgeordneten lehnten alle vier zur Abstimmung stehenden Vorschläge für eine engere Anbindung an die EU nach dem Brexit oder ein zweites Referendum ab.

Kommt das Parlament auch in den kommenden Tagen nicht zu einer Einigung, drohen ein Austritt ohne Abkommen am 12. April oder eine erneute Verschiebung des EU-Austritts. Dann würde Großbritannien aber an den Europawahlen Ende Mai teilnehmen.

Vierte Abstimmung um May-Deal?

Brexit-Minister Stephen Barclay zufolge wird das britische Kabinett am Dienstag über das weitere Vorgehen beraten. Labour-Chef Jeremy Corbyn schlug vor, die Alternativen am Mittwoch noch mal in Erwägung zu ziehen.

Barclay deutete sogar an, dass das Austrittsabkommen von May in dieser Woche zum vierten Mal ins Parlament zurückkehren könnte. "Die einzige Möglichkeit besteht darin, einen Weg zu finden, der es Großbritannien erlaubt, mit einem Deal auszutreten", sagte er nach der Abstimmung. Zuvor war der mit der EU ausgehandelte Deal bereits dreimal im "House of Commons" abgelehnt worden.

Der Tory-Abgeordnete Nick Boles kündigte nach der gescheiterten Abstimmung seinen Austritt aus der Regierungspartei an. Diese verweigere sich Kompromissen, sagte er. Boles hatte eine der Alternativvorschläge vorgelegt.

Vier Alternativvorschläge abgelehnt

Für die Abstimmung am Montagabend hatte Parlamentspräsident John Bercow vier Vorschläge ausgewählt. Chancen auf eine Mehrheit wurden im Vorfeld vor allem den beiden Alternativvorschlägen für eine engere Anbindung Großbritanniens an die EU eingeräumt. Aber auch diese wurden von den Abgeordneten abgelehnt.

Ein Antrag hatte vorgesehen, dass das Land nach dem Brexit in der Zollunion bleibt, ein anderer, dass Großbritannien auch weiter Teil des Binnenmarkt sein soll. Dabei hatte sich May seit Langem darauf festgelegt, sowohl Zollunion als auch Binnenmarkt zu verlassen. Die Mitgliedschaft in der Zollunion würde es London unmöglich machen, Freihandelsverträge mit Drittländern auszuhandeln. Der Binnenmarkt ist nicht ohne die Personenfreizügigkeit für EU-Bürger zu haben.

Bereits eine erste Abstimmungsrunde hatte in der vergangenen Woche zu keinem Ergebnis geführt. Alle acht Optionen, die den Abgeordneten dabei zur Abstimmung vorlagen, waren abgelehnt worden. Auch Mays dritter Versuch, den Deal mit der EU durch das Unterhaus zu bekommen, scheiterte. Dabei hatte sie zuvor sogar ihren Rücktritt angeboten.

