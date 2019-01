Terminkollision mit Europawahl Brüssel fürchtet Chaos bei verlängerter Brexit-Frist

Die Uhr tickt, und es sieht nicht gut aus für den Brexit-Deal: Vieles deutet darauf hin, dass Großbritanniens Premierministerin Theresa May am Dienstagabend im Londoner Unterhaus keine Mehrheit für das Abkommen über den Austritt aus der EU findet.

Was dann?

Um einen chaotischen Brexit ohne Abkommen zu verhindern, wird in London und Brüssel derzeit eine letzte Galgenfrist diskutiert: Man könnte den Brexit vom 29. März nach hinten verschieben, um Zeit für zusätzliche Verhandlungen zu gewinnen. Der britische Brexit-Schattenminister Keir Starmer etwa hält einen solchen Schritt bereits für "womöglich unausweichlich", und auch Vertreter der EU-27 äußern sich hinter vorgehaltener Hand wohlwollend. Man könnte den Briten möglicherweise eine "technische Verlängerung" anbieten, heißt es in Brüssel.

Doch damit gibt es gleich mehrere Probleme:

Jeder einzelne der anderen 27 EU-Staaten müsste zustimmen - was keineswegs sicher ist;

- was keineswegs sicher ist; der Brexit könnte ohnehin wohl nur um wenige Wochen verschoben werden;

verschoben werden; im Falle einer weiteren Verlängerung drohen massive Probleme, da Ende Mai die Europawahl stattfindet.

Zwar gibt es kaum Zweifel, dass die EU am Ende einem entsprechenden Wunsch der Briten nachkommen würde. Doch ein Selbstläufer ist eine Verlängerung der Zwei-Jahres-Frist des Artikel 50 nicht, wie Brüsseler Beamte und Politiker betonen. Das fängt schon damit an, dass der Beschluss der anderen 27 EU-Staaten einstimmig fallen muss. Deren Staats- und Regierungschefs aber haben sich mit dem Thema nach Informationen des SPIEGEL noch gar nicht beschäftigt: Bei den bisherigen Brexit-Gipfeln stand eine Fristverlängerung nicht auf der Tagesordnung.

EU will Verlängerung der Brexit-Frist nur für konkreten Zweck

Zudem käme eine Verlängerung aus EU-Sicht wohl nur dann in Frage, wenn sie einen konkreten Zweck hätte - "und nicht, um lediglich noch mehr Zeit zu haben", sagt der Grünen-Europaabgeordnete Philippe Lamberts, Mitglied der sechsköpfigen Brexit-Steuerungsgruppe des EU-Parlaments. "Das würde an den Realitäten nichts ändern."

Ähnlich soll sich EU-Brexit-Unterhändler Michel Barnier geäußert haben, als er vergangene Woche das Parlamentsgremium getroffen hat. Aus Teilnehmerkreisen heißt es, Barniers Haltung zur Verlängerung lasse sich in etwa so zusammenfassen: "Warum nicht? Aber warum genau?" Die Antwort liefert Elmar Brok, Brexit-Koordinator der EVP-Fraktion und ebenfalls Mitglied der Steuerungsgruppe. "Artikel 50 kann aus unserer Sicht nur aus zwei Gründen verlängert werden", so der CDU-Politiker. "Um Neuwahlen herbeizuführen oder ein zweites Referendum. Und zwar nur bis Ende Juni."

Mehr zum Thema Brexit-Abstimmung im Unterhaus Mays Kampf um alles

Der Grund: Am 2. Juli tritt das neu gewählte EU-Parlament erstmals zusammen, das in der Europawahl vom 23. bis 26. Mai bestimmt wird. Dass die Briten noch einmal daran teilnehmen, so lautet der inoffizielle Konsens der EU-27 bisher, sei politisch völlig undenkbar. "Es wäre absurd, wenn ein Land, dass über seinen Austritt verhandelt, EU-Abgeordnete wählen, einen EU-Kommissar ernennen und sich an der Wahl des Kommissionspräsidenten beteiligen würde", sagte der spanische Christdemokrat Esteban González Pons. "Dann würde ich auch gerne den nächsten britischen Premierminister wählen dürfen."

Doch die Rechtslage ist nach Ansicht von Vertretern des EU-Parlaments klar: Ein Staat, der zum Zeitpunkt der Wahl Mitglied der EU ist, muss an dem Urnengang teilnehmen. Wie die Regierung in London, die ohnehin bereits überfordert wirkt, in Windeseile noch eine Wahl organisieren soll, ist völlig offen.

Nach dem 2. Juli droht Chaos

Richtig kompliziert würde es, wenn die Brexit-Verhandlungen über den 2. Juli hinaus andauern sollten. Denn die 73 britischen Sitze im EU-Parlament sind bereits verplant: 46 sollen für künftige Erweiterungen in Reserve gehalten werden, die restlichen 27 auf bisher unterrepräsentierte EU-Länder verteilt werden. Deren zusätzliche Abgeordnete müssten ihre Mandate wohl wieder abgeben, sollte Großbritannien doch in der EU bleiben - denn dann bliebe alles beim Alten.

Das wiederum setzt voraus, dass die Briten noch rechtzeitig Wahlen abhalten und es überhaupt neue britische EU-Abgeordnete gibt. Sonst droht Chaos zwischen dem Europaparlament und den anderen EU-Institutionen: Ein Parlament, dem die Abgeordneten eines Mitgliedslands fehlen, müsste den Rat der Mitgliedstaaten kontrollieren und einen neuen Kommissionspräsidenten wählen. Aus Demokratiegesichtspunkten ist das undenkbar. Jedes Gesetz, das die EU so verabschieden würde, wäre vor Gericht angreifbar.

Dennoch könnte es am Ende auf ein solches Szenario hinauslaufen, sollte die EU Ernst machen mit ihrer Bedingung: dass die Brexit-Frist nur verlängert wird, wenn die Briten Neuwahlen oder ein zweites Referendum ansetzen. Neuwahlen könnten noch vergleichsweise schnell, binnen vier Wochen, abgehalten werden. Ein zweites Referendum aber benötigt nach Berechnungen des University College London einen Vorlauf von mindestens fünfeinhalb Monaten. Damit wäre man weit innerhalb der neuen Legislaturperiode.

Grünen-Politiker Lamberts sieht allerdings auch darin keinen zwingenden Hinderungsgrund, die Brexit-Frist irgendwie zu verlängern. "Chaotisch", sagt der Belgier, "ist die Sache ohnehin schon."