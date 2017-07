EU-Austritt Großbritanniens Die Brexit-Verhandlungen gehen in die zweite Runde

Start zur zweiten Runde der Brexit-Verhandlungen - und erstmals geht es in Brüssel um konkrete inhaltliche Fragen zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Gesprochen wird unter anderem über die Zukunft der EU-Bürger in Großbritannien und der Briten in der EU sowie über finanziellen Forderungen der EU an London und die künftige EU-Grenze zu Nordirland.

In der ersten Runde Ende Juni war es um die Bedingungen des Austritts und Eckpunkte für künftige Beziehungen - eher ein freundliches Kennenlernen. Damit dürfte es ab Montagvormittag vorbei sein. Es wird ein zähes Ringen der Unterhändler um die Details des Brexits erwartet, der im März 2019 erfolgen soll. Nach dem Auftakt mit den Chefunterhändlern Michel Barnier und David Davis verhandeln sie und ihre Stellvertreter, der britische Staatssekretär Oliver Robbins und die Deutsche Sabine Weyand, sowie Experten bis Donnerstag in Arbeitsgruppen über die schwierigsten Themen.

Für die EU gibt es dabei drei Top-Themen:

Bleiberechte für rund 3,2 Millionen EU-Bürger in Großbritannien und 1,2 Millionen Briten in der EU. Hierzu hat die britische Regierung ein detailliertes Angebot vorgelegt: Alle EU-Bürger im Vereinigten Königreich sollen die Chance bekommen, sich um einen "gesicherten Status" zu bewerben und zu bleiben. Doch der EU geht das nicht weit genug. Knackpunkte sind die vorgeschlagene Bewerbung (die auch abgelehnt werden kann), die Sonderkategorie "settled status" (den man bei längerer Abwesenheit verlieren kann), der Familiennachzug und vor allem der Rechtsweg. Können die EU-Bürger ihre Rechte in Großbritannien auch künftig beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg einklagen? Ein Muss, sagt die EU. Niemals, sagt London.

Finanzielle Pflichten Londons aus der gemeinsamen EU-Zeit, inoffiziell geschätzt auf bis zu 100 Milliarden Euro. Am Freitag hatte die britische Regierung immerhin erstmals ausdrücklich eine finanzielle Verpflichtung gegenüber Brüssel für die Zeit nach dem geplanten Brexit eingestanden. Kurz zuvor hatte Außenminister Boris Johnson die EU-Forderung noch schnippisch beiseite gewischt.

Die Gestaltung einer möglichst durchlässigen EU-Außengrenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland. Hierzu hat sich Großbritannien noch nicht exakt positioniert.

In allen drei Fragen brauche man rasch substanzielle Fortschritte, mahnte Barnier. Tatsächlich scheint die EU aber auf längere Verhandlungen und einigen Streit vorbereitet zu sein. die erste Verhandlungsphase bis Herbst wird ein Eklat nicht ausgeschlossen. Wird man sich indes einig, wollen die restlichen 27 EU-Mitgliedstaaten im Oktober oder spätestens Dezember Phase zwei einläuten: Verhandlungen über die künftige Partnerschaft.