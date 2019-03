May unter Druck Britische Regierung hält sich drittes Brexit-Votum offen

Im Streit um das weitere Vorgehen beim Brexit hält sich die britische Regierung offen, ein drittes Mal über den Deal von Premierministerin Theresa May abstimmen zu lassen. Man wolle den Abgeordneten das Abkommen mit Brüssel nur dann ein weiteres Mal vorlegen, wenn sich dafür eine Mehrheit im Unterhaus abzeichne, sagte ein Sprecher.

"Wir werden nur dann erneut darüber abstimmen, wenn wir glauben, dass es eine Chance für eine Mehrheit gibt", hieß es. Ob eine solche Abstimmung am Dienstag stattfinden soll, sagte der Sprecher nicht.

Das Unterhaus debattiert am Montag erneut über das weitere Vorgehen beim geplanten Austritt aus der EU. Bereits zwei Mal ist das zwischen May und Brüssel ausgehandelte Abkommen im Unterhaus durchgefallen. Eine Mehrheit für den Deal wäre nach Ansicht von Beobachtern aber auch dieses Mal nicht in Sicht.

Keine Hinweise auf Rückzug Mays aus dem Amt

May hatte sich am Morgen mit ihrem Kabinett zu einer Sondersitzung getroffen. Spekulationen, sie könne bereits am Montag ein Datum für ihren Rückzug vom Amt der Regierungschefin bekannt geben, erhärteten sich nach Einschätzung von Beobachtern dabei nicht. Britische Medien hatten am Wochenende berichtet, May könnte von ihrem Kabinett zu einem baldigen Rücktritt gezwungen werden.

Unterstützung erhielt die Regierungschefin vor der Sondersitzung von Handelsminister Liam Fox. Die Premierministerin genieße den Respekt der Bevölkerung, die es überrasche, wie May mit all dem Druck umgehe, sagte Fox dem Radiosender BBC Radio 4. Er höre häufig von Wählern, dass die Regierungschefin eine großartige Staatsdienerin mit einer beeindruckenden Widerstandsfähigkeit sei. Er vermute, dass die Aussicht auf eine Beteiligung an der Europawahl Ende Mai viele Abgeordnete davon überzeugen könnte, das Brexit-Abkommen doch noch zu unterstützen.

Noch am Wochenende hatte May in einem Brief an die Abgeordneten gedroht, eine dritte Abstimmung über das Abkommen ausfallen zu lassen, wenn sich nicht ausreichend Unterstützung abzeichne. Dann müsse Großbritannien in Brüssel um einen weiteren Aufschub bitten, was aber eine Teilnahme an der Europawahl (23. bis 26. Mai) bedeuten würde.

Die EU hatte Großbritannien eine Verschiebung des Brexits bis zum 22. Mai angeboten, wenn das Unterhaus nun dem Austrittsvertrag zustimmt. Andernfalls gilt die Verlängerung nur bis zum 12. April.